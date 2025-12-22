夜色傳神！全新旗艦小米17 Ultra確認12/25發表 實拍樣張搶先曝光

記者李鴻典／台北報導

小米公司今（22）天確認近日引發米粉討論的新一代小米夜神-小米17 Ultra將於12月25日發表，今天官方公佈外觀之後，也揭露影像配置，這次的slogan是「夜色傳神」。

小米17 Ultra將於12月25日發表。（圖／翻攝自小米微博）

根據小米手機微博資訊，小米17 Ultra配備徠卡1吋光影大師，高動態主攝（鏡頭）為夜而生；還配備了徠卡2億像素光學變焦，讓長焦邁入光學變焦時代。

小米17 Ultra將於12月25日發表。（圖／翻攝自小米微博）

之前小米已經宣布跟徠卡達成全新的戰略合作，雙方在聯合研發基礎上，引入全新的戰略共創模式，小米17 Ultra將是這一全新合作模式下的首款傑作。

這次的slogan是「夜色傳神」。（圖／翻攝自小米微博）

秉持著這個理念，小米與徠卡攜手帶來了劃時代的全新一代光學系統方案，並首次推出應用於行動影像的徠卡APO認證長焦鏡頭。徠卡APO鏡頭以低色散、高解析力聞名，是徠卡光學實力的標竿之一。

這次的slogan是「夜色傳神」。（圖／翻攝自小米微博）

專為行動裝置全新打造的新一代1吋主攝感應器以及徠卡APO長焦，共同構築的全新一代光學系統方案，實現了移動影像夜景畫質純淨度、大光比場景細節還原精準度和長焦創作自由度史無前例的重大突破，推動移動影像光學站上前所未有的全新起點。

小米17Ultra新配色「星空綠」。（圖／翻攝自小米微博）

小米手機微博也曝光小米17Ultra新配色「星空綠」，融入礦石顆粒，如星空璀璨；分段式音量鍵，包覆式中框、小型化相機DECO，握持不擋手、「超大R角2D直屏，8.29mm高機，8.29mm高尺寸」。



17 Ultra實拍樣張。（圖／翻攝自小米微博）

17 Ultra實拍樣張。（圖／翻攝自小米微博）

17 Ultra實拍樣張。（圖／翻攝自小米微博）

17 Ultra實拍樣張。（圖／翻攝自小米微博）

