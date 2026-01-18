夜色鎖基輔 一方灶火溫暖整座城

利益爭奪下，就怕傷痕累累，看到烏克蘭，俄烏戰爭四年了，從去年開始、陷入更重大危機，因為數據顯示，2025年是戰爭開打以來，平民傷亡最慘重的一年，傷亡人數比2024年多31%，更比2023年多70%，原因包含攻擊持續加劇，還有這裡面將近一半是長者，即使家園已經不安全，他們仍然想要留守。接著進入冬天，俄羅斯大量攻擊基礎設施，基輔出現最大規模的停電，當停電成為日常，也成為致命武器，零下14度，沒有暖氣可以用，現在情況越來越危及。NGO組織努力援助，在有限電力下，克難煮熱食，將溫暖送到老百姓手中。

寒風刺骨，街頭積雪未融，民眾排起長隊，就為了領取一份剛出爐的熱食。

民眾 ：「我們住在高層公寓大樓，所以沒有電，沒有電 電爐就無法運作，也沒有暖氣。」

攝氏零下14度的酷寒席捲基輔，但如今這座城市正陷入戰後最嚴重的能源危機。世界中央廚房的貨車準時抵達，為缺乏電力烹飪的居民帶來剛出爐的暖意。

世界中央廚房烏克蘭通訊主管 維西茨卡：「我們每天在基輔提供數千份餐食，並且每天都努力提供更多，但最重要的是 我們努力了解需求，並將餐食送到受影響最嚴重的地區。」

但這些熱食得來不易，即便是在後勤廚房，每天也僅供電一個半小時，志工只能靠發電機與時間賽跑，同時還要確保食物送到居民手中仍然溫熱。

世界中央廚房合作夥伴 阿魯秋尼安：「運輸時我們會鋪上毯子，讓下面的食物保持溫熱，現在我們要用毯子蓋好，讓它保持燉煮的狀態，美味且溫暖。」

烏克蘭政府已宣布能源緊急狀態，電力系統因俄羅斯持續攻擊受損，目前僅能滿足6成需求。總統澤倫斯基表示，已下令加快進口電力與額外設備進度，全力對抗這場寒冬。

