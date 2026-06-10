夜行者現身！ 嘉義山林「麝香貓」再度入鏡

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嘉義縣番路鄉草山社區發展協會執行社區林業動物調查，拍攝到麝香貓蹤跡。（圖：嘉義分署提供）

嘉義縣山區野生動物生態豐富！番路鄉草山社區執行林保署「社區林業計畫」，連續2個月以紅外線自動相機拍攝到麝香貓在夜間穿梭森林覓食的生態活動畫面。

林保署義分署表示，麝香貓屬於夜行性哺乳動物，對棲地環境品質相當敏感，必須具備穩定的食物來源、完整的森林環境以及較低的人為干擾，才能長期棲息。此次連續拍攝到麝香貓以及一級保育類穿山甲的活動影像，代表當地森林生態系運作良好，也顯示草山社區長期投入生態保育顯現成果。

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公興社區發展協會也意外記錄到藍腹鷴求偶振翅等有趣畫面。（圖：嘉義分署提供）

除了草山社區，同樣參與社區林業計畫的嘉義縣公興社區也利用監測設備，記錄到保育類野生動物藍腹鷴求偶時振翅、追逐影像，以及有趣的「殭屍跳」行為，畫面相當珍貴，也為生態研究提供重要資料。

嘉義分署指出，隨著山區道路開發、遊憩活動增加，民眾從事山區活動請務必落實「無痕山林」，避免餵食野生動物、妥善處理廚餘與垃圾，並在行經山區道路減速慢行，避免頻發的「路殺」威脅。同時，夜間活動也請降低光害與噪音，讓包括「麝香貓」在內的森林夜行者都能夠在棲地中自在生存。（龐清廉報導）

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