夜衝日月潭「濃霧中聽見有人喊名字」！樂團主唱曝撞鬼經驗

icyball冰球樂團由主唱王、鍵盤手蒙、貝斯手 Nelson 與鼓手士捷組成。翻攝自IG



icyball冰球樂團由主唱王、鍵盤手蒙、貝斯手Nelson與鼓手士捷組成，時隔4年推出全新專輯《我很抱歉》，揉合濃厚80年代復古氛圍，主打歌〈不在乎〉以極簡詞曲描寫一段「明知卻假裝不在乎」的祕密情感，上線後引發樂迷共鳴。

〈不在乎〉由團員士捷負責編曲，器樂編排層層堆疊，並邀請擅長R&B風格的陳建瑋擔任製作人。MV則找來各務孝太與邵奕玫（米米）擔綱男女主角，在生活百貨賣場中演出一段深夜偷情的約會戲碼，低調又曖昧的情緒，呼應歌曲中「房間裡的大象」式情感張力。

談到獵奇約會經驗，主唱王分享自己在大學時期騎車載著曖昧對象，深夜從台中夜衝南投日月潭，未料天氣驟變，大霧籠罩整片山區，「氣氛很詭異，停車不到3分鐘就決定返程。」返程途中卻接連遇上難以解釋的狀況，他形容一路濃霧瀰漫，還斷斷續續聽見陌生聲音呼喚自己的名字，甚至差點在霧中撞上一名走在雙黃線上的拾荒老人，兩人一路無語，以最快速度返回市區。

事後冷靜下來回想，同行的對象也坦言同樣聽見聲音，但被呼喚的卻是她的名字。這次經驗讓王對自然多了幾分敬畏，他笑說，之後大學4年仍持續夜衝跑山，但只要經過土地公廟，心裡都會默默打聲招呼。

鍵盤手蒙曾與約會對象體驗多人沉浸式VR遊戲《巴黎舞會》，過程中必須戴著VR頭盔，不僅全程找不到對方，還被設定要與陌生人跳舞，「牽到的手根本不知道是誰的！」讓他至今哭笑不得。

另外，士捷則是飛往日本觀看King Gnu演唱會，他認為能在特別的城市，與重要的人一起聽心中佔有獨特位置的樂團演出，是難得的幸福時刻。Nelson 則在紐西蘭挑戰高空跳傘，從1萬5000英尺高空一躍而下，原本想留下帥氣畫面，卻被強風吹到表情失控，自嘲「臉整個變形」。

