夜衝武嶺墜坡喪命 舉重金牌女大生告別式完成 善願協會第5000件免費殮葬案

▲告別式。

【記者 丁倩／台北 報導】19歲鄭姓舉重金牌女大生日前夜衝武嶺看日出，返程途中於台中霧峰靈隱寺附近產業道路自撞護欄，墜落約5公尺深邊坡不幸喪命。告別式日前於台北市第二殯儀館舉行，由中華民國善願愛心協會全程無償協助辦理，圓滿送行，也成為該協會推動「弱勢亡者全套免費殮葬服務」的第5千件案例。

告別式當天，鄭女的隊友、同學、師長與親友到場送別。校方系主任特別親頒畢業證書，安置於靈堂前，象徵完成學業心願，慰藉亡者及家屬。儀式間，善願愛心協會志工亦自發集資新台幣7萬元慰問金，其中包含先前於台中協助家屬安頓旅館住宿的費用，由協會執行長吳倪冬月代表致贈，表達關懷與哀悼之意。

廣告 廣告

▲安慰家屬。

鄭女於上月23日清晨，在霧峰山區產業道路發生事故，車輛自撞護欄後墜入溪谷，經搶救仍宣告不治。其父母及三名仍在就讀大學、研究所與國中的手足接獲噩耗後，立即北上處理後事。善願愛心協會接獲政府社工轉介後，第一時間派遣志工前往陪伴家屬，協助情緒安撫與住宿安置，並全程協助治喪事宜。

治喪期間，家屬亦表達對公共安全的期盼。鄭母表示，希望相關單位能正視該路段邊坡與護欄安全設計，若能加強防護設施，或可避免類似憾事再次發生，盼女兒的不幸成為最後一次。

▲失事現場招魂儀式。

善願愛心協會會長郭志祥指出，鄭姓女大生的殮葬服務，恰逢協會成立以來完成的第5千件免費殮葬案，其中約370件為來自15個不同國家的外籍亡者。協會自1999年協助首件個案以來，已持續26年，與政府社政系統、醫院社工及司法單位合作，為無依、孤貧或突遭變故的往生者完成最後一程。

郭志祥也提到，近年多起震驚社會的重大案件中，善願協會皆配合通報全力投入，包括台中全聯倉儲大火、沿海浮屍案件、人口剝削致死事件，以及多起家庭悲劇與公共安全事故後的殮葬協助。他強調，協會的宗旨不僅是讓亡者得以安息，更希望為留下來的家屬與社會，保留一份溫度與希望！（圖／翻攝自網路）