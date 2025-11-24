夜衝武嶺墜溝亡！19歲女大生是現役舉重選手 全大運闖進決賽

北部某大學的19歲鄭姓女學生昨（23日）和學姊各騎一台機車打算攻上武嶺，不過鄭女返程時疑似出現疲勞的情況，自撞護欄摔落邊坡身亡，媒體報導，該名女學生為現役舉重選手，曾在全中運及全大運都創下佳績。

女大生夜衝武嶺卻遇車禍自摔亡，生前曾是舉重選手。（圖／翻攝自臉書）

警方表示，這起事故發生於昨天早上10時27分，鄭女駕駛普重機沿民生路往霧峰市區方向行駛，疑似疲勞駕駛於靈隱寺附近自撞護欄摔落邊坡，於下午2時30分宣告不治。

據悉，鄭女昨天和學姊各騎一輛機車，從台北騎車南下夜衝台中，打算上武嶺看日出，不過在返程時出了意外，連人帶車摔落數公尺深邊坡，不幸身亡。

19歲女大生返程時出了意外，連人帶車摔落數公尺深邊坡，不幸身亡。 （圖／中天新聞）

《ETtoday新聞雲》報導，鄭女生前是一名現役舉重選手，學生時期曾創下不少佳績，包含拿下全中運舉重女子組81公斤級第三名、上大學後也曾在全大運闖進決賽，如今在一場意外中離開人間，其父母接獲噩耗後已趕往台中，將處理女兒的身後事。

