夜衝武嶺疲勞駕駛已釀10死 南投警推3防制措施

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

機車環島、登玉山、泳渡日月潭等，合稱台灣人必做的3件事。南投縣警局表示，尤其南投縣合歡山武嶺，為本島省道公路最高海拔路段，民眾環島多會到觀景臺鏡頭前打卡合影，在社群媒體的推波助瀾下，也吸引了越來越多人組團前往，夜衝合歡山觀星觀日出的風氣更是日益盛行。但卻忽略了疲勞駕駛的危險性，統計顯示，去年前往合歡山沿線（臺14線至臺14甲線）上下山，因打瞌睡精神不濟疲勞駕駛，發生死亡交通事故總計9件，已造成10人喪生。

縣警局表示，進一步分析肇事者住居地，都是外地觀光遊客，其中以大專院校年齡層的年輕族群居多，更有2件為未成年17歲學生，涉嫌無照駕駛自撞死亡案例。而部分青年學子，習慣深夜開車上山「夜衝武嶺」，但因疲勞駕駛或路況不熟，往往增加事故風險。

縣警局表示，將結合縣府教育處、新聞行政處、南投監理站等跨單位資源，於南投縣高中、大專學院校加強宣導，已於1月5日辦理防制疲勞駕駛與埔里工務段、仁愛警分局等，會勘加強設置標誌，選擇了臺14線、臺14甲線前往合歡山武嶺重要路段4處，設置CMS看板警語宣導工作。

縣警局表示，也設計了「疲勞不上路、安全不打折」的彩色宣導小卡2000張，由警方於武嶺發送宣導，並放置於省道沿線超商，由民眾取閱。還將製作宣導光碟，上網在臉書社群傳播，希望藉由3大宣導措施，提醒年輕駕駛朋友，盡量避免疲倦駕駛與夜衝行為，鼓勵青年多選擇安全的交通方式，如搭乘大眾運輸或多人共乘汽車，以降低行車風險。

縣警局指出，研究指出，長時間缺乏睡眠的疲勞駕駛狀態，會導致反應遲鈍、判斷力下降。整夜未睡的情況下，車禍風險可能增加15倍之多，疲勞駕駛的危險程度與酒後駕車不相上下。也呼籲，切勿為了短暫的美景，而冒上生命危險。

縣警局表示，也會逐案針對發生死亡交通事故路段，辦理會勘改善，請道路養護單位，針對易肇事路段，加強設置事故防護設施。期盼藉由教育、宣導與環境改善3方面並進，讓遊客前來南投縣觀光，能更安全，也能守護每一位旅人的平安。

照片來源：南投縣警方提供

