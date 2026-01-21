夜衝武嶺疲勞駕駛釀10死 投警推3措施加強防制

夜衝合歡山武嶺，因徹夜未眠，下山時疑似打瞌睡墜谷。(圖：警方提供)

▲夜衝合歡山武嶺，因徹夜未眠，下山時疑似打瞌睡墜谷。(圖：警方提供)

夜衝合歡山觀星觀日出風氣更是日益盛行，卻忽略疲勞駕駛危險性，經南投警方統計顯示，去(一一四)年全年，前往合歡山沿線（臺14線至臺14甲線）上下山因打瞌睡精神不濟疲勞駕駛發生A1類死亡交通事故總計九件，造成十人喪生。進一步分析，肇事者住居地均非南投縣之外地觀光遊客，其中以大專院校年齡層的年輕族群居多，更有2件為未成年17歲學生無照駕駛自撞死亡案例。

機車環島、登玉山、泳渡日月潭合稱臺灣人必做三件事，南投縣合歡山武嶺為本島省道公路最高海拔路段，民眾環島到此多會與觀景臺鏡頭前打卡合影，在社群媒體推波助瀾下，吸引越來越多人組團前往，部分青年學子習慣深夜駕車上山「夜衝武嶺」，但因疲勞駕駛或路況不熟，往往增加事故風險。

南投縣警局統計，一一四年度，前往合歡山沿線（台14線、台14甲線）因疲勞駕駛發生一百七十八件交通事故，造成十死、一0五傷，其中A1類死亡車禍有九件；進一步分析，以大專院校學生族群居多，二件為未成年十七歲高中學生無照駕駛自撞死亡案例，研判為年輕學子夜衝武嶺造成精神不濟、路況不熟釀禍。

警方研究指出，長時間缺乏睡眠的疲勞駕駛狀態會導致反應遲鈍、判斷力下降，整夜未睡的情況下車禍風險可能增加十五倍之多，疲勞駕駛的危險程度與酒後駕車不相上下，警方在此呼籲，切勿為了短暫的美景而冒上生命危險！

同時，警察局也持續透過年輕族群辦理宣導講座，加強宣導正確觀念，欣賞武嶺美景應在充分休息、養足精神的狀態下進行，白天的武嶺同樣壯麗動人。藉由推動觀念轉變，積極導正「夜衝」風氣，讓遊客能更安全地親近高山。

此外，警察局亦逐案針對發生A1類事故辦理會勘改善，請道路養護單位針對易肇事路段加強設置事故防護設施，期盼藉由教育、宣導與環境改善三方面並進，讓遊客前來南投縣觀光能更安全，守護每一位旅人的平安。