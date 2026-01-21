夜衝武嶺疲駕 去年釀10死105傷

台14甲線合歡山武嶺是台灣公路最高點，吸引民眾夜衝武嶺看日出雲海，甚至被大學生列為夢想清單之一，卻因疲勞駕駛釀憾事！南投縣警局統計，114年度夜衝武嶺疲勞駕駛發生178件車禍，釀10死105傷，進一步分析，以大專院校學生族群居多，因此深入校園舉行講座，宣導疲倦駕駛如同酒駕，籲養足精神再上路。

合歡山區四季景致怡人，由於沒有光害，加上交通容易到達，適合觀測星象，每逢秋冬可以欣賞日出雲海，入冬還有機會玩雪，近年網路美照推波助瀾下，夜衝合歡山武嶺看日出成為大學生夢想清單之一，不少年輕學子夜衝武嶺，但高山氣溫變化大，加上睡眠不足，身體更容易疲勞，行車安全拉警報。

南投縣警局統計，去年台14線、台14甲線等合歡山沿線因疲勞駕駛發生178件交通事故，造成10死、105傷，其中A1類死亡車禍有9件；進一步分析，以大專院校學生族群居多，2件為未成年17歲高中生無照駕駛自撞死亡案例，年輕學子夜衝武嶺因精神不濟、路況不熟釀禍。

南投縣警局為了防制疲勞駕駛，深入高中、大專院校舉行宣導講座，根據研究資料顯示，睡眠不足疲勞駕駛狀態會導致反應遲鈍、判斷力下降，等同酒後駕車，若徹夜未眠狀態下，車禍風險增加15倍；同時在往合歡山武嶺重要路段CMS刊登警語，網路社群刊登宣傳影片，並在武嶺發送宣導小卡，請道路養護單位針對易肇事路段設置防護設施，維護行車安全。