「夜衝武嶺」去年奪10命！拍美照爬山壁 太管處要嚴格取締了

竟有遊客為了拍美照，逕自冒險攀爬陡峭山壁。（太管處提供）

合歡山武嶺為全台公路最高點，時常吸引大批遊客追雪、夜衝觀星或看日出！有鑑於有遊客為了搶拍美照，無視安全冒險攀爬陡峭山壁，甚至違規在停車場周邊搭帳篷露營；對此，太魯閣國家公園管理處強調，即日起會加強聯合稽查，對違規行為嚴格取締，最高處3,000元罰鍰。

合歡山武嶺海拔3,275公尺，是台灣省道公路最高海拔路段！南投警方統計，2025年全年往合歡山的台14線至台14甲線，上下山因打瞌睡疲勞駕駛發生A1類死亡交通事故總計9件，造成10人喪生；肇事者均為外地觀光遊客，其中以大專院校年齡層的年輕族群居多，更有2件為未成年17歲學生無照駕駛自撞死亡。最後，警方呼籲切勿為短暫美景而冒生命危險。

受強烈大陸冷氣團影響，北台灣高山有機會下雪，儘管目前還無山區傳出雪訊，但合歡山下起冰霰、玉山也有出現霧凇及結冰現象，大地被白色並霜覆蓋，畫面相當夢幻野溪往很多遊客到訪。據《東森新聞》月初報導，追雪足出現不少亂象，除了沿路有車輛違停拍照，遊客跨過護欄欄杆鏟雪撿雪、停車場開啟音樂趴、冒險爬上山壁拍照、國家公園內吞雲吐霧地抽菸等。

據《自由時報》報導，太魯閣國家公園管理處（簡稱太管處）表示，近日接獲多起通報，直指武武嶺停車場上方岩壁成為違規熱點。因公路旁積雪已融化，部分遊客見到上方岩壁凹陷處仍有白色殘雪與霧淞，竟為追求美照而跨越護欄並爬上幾乎垂直的峭壁，只為了跟岩壁上的積雪合影，甚至有民眾在該處違規搭設帳篷，無視國家公園法規與自身安全。

遊客攀爬岩壁的行為不只會破壞自然景觀與高山生態，還可能因岩石鬆動或腳滑發生墜谷意外，為遏止亂象，太管處已在現場設立中、英文告示牌，即日起將與保七總隊第九大隊加強聯合稽查。據《國家公園法》第13條規定，禁止在園區內任意攀岩、露營、炊煮、燃放鞭炮及亂丟垃圾。若經查證屬實，最高可處3,000元罰鍰；若涉及林業用地範圍，亦可依《森林法》處1,000元以上、6萬元以下罰鍰。

