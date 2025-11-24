「夜衝武嶺」墜溪殞命！19歲女大生是舉重好手 全大運闖進決賽

鄭姓女大生與學姊夜衝武嶺，回程途中翻落邊坡傷重亡。翻攝自記者爆料網



台中武嶺風景絕美，更是旅客夜衝賞景的好地點，不過23日卻發生一起憾事，一名北部19歲鄭姓女大生疑似因疲勞，返程途中機車自撞護欄再摔落邊坡，整個人掉進北坑溪，重傷不治。據了解，鄭女原是指日可待的的舉重選手，曾在全中運獲季軍，大學在全大運闖進決賽，如今車禍殞命令人惋惜。

據警方了解，鄭姓女大生22日與學姊各騎機車，兩人一同從台北騎車南下台中，再從台中上武嶺看日出，抵達山頂後，疑似未好好休息，約上午10時27分，鄭女返程行經台中民生路往霧峰市區道路，不慎撞上護欄，連人帶車摔落邊坡掉進北坑溪，緊急送醫急救，下午2時30分宣告不治。

就讀台北某大學的19歲鄭姓女大生與學姐分騎2部機車，從北部南下夜衝武嶺看日出，昨（23）日返程行經台中霧峰某產業道路時，疑因疲勞駕駛不慎摔落邊坡，經搶救傷重不治。據查，鄭女是舉重選手，曾於全中運奪得季軍佳績，上大學後也在全大運闖進決賽，成績耀眼，遭逢意外令人惋惜。

警方說明，鄭女與學姊的酒測值為零，初步推估兩人連續騎車超過10小時又熬夜，疑似疲勞駕駛，需進一步釐清肇事責任。

根據《ETtoday》報導，鄭女是現役舉重選手，國三時曾代表學校參加110度全中運舉重女子組81公斤級，獲第3名佳績，高一在全中運獲得第6名；上大學後，今年全大運闖進決賽，是指日可待的優秀選手，如今發生車禍離世令各界感到遺憾，也呼籲眾人避免疲勞駕駛。

疲勞駕駛是危險行為，勿模仿!

