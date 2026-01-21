「夜衝武嶺」奪命！疲勞駕駛1年10人車禍亡「大學生最多」 警祭3招防制

記者潘靚緯／南投報導

南投警方統計，2025年因「夜衝武嶺」發生的車禍，釀成10人死亡。(圖／翻攝畫面)

南投合歡山是觀星、賞日出勝地，入冬後更吸引大批民眾上山追雪，近來不少遊客組團「夜衝武嶺」，半夜衝上山在觀景台的鏡頭前打卡合照。不過警方統計，光是2025年全年，往返合歡山的台14線及台14甲線，因為打瞌睡精神不濟疲勞駕駛而發生的死亡車禍多達9件，造成10人喪命，其中以大學生居多，更有2件是未成年17歲學生無照自撞死亡。警方將透過3大措施防制，呼籲青少年勿一時衝動揪團熬夜上武嶺，避免發生憾事。

許多青年學子、大學生揪團夜衝武嶺、合歡山看日出，容易因疲勞駕駛、不熟悉路況發生車禍。(圖／翻攝畫面)

南投縣警察局交通隊指出，部分青年學子喜歡享受深夜駕車上山「夜衝武嶺」，認為是熱血行程，不過長時間缺乏睡眠的疲勞駕駛，會導致反應遲鈍、判斷力下降，一整夜沒睡的狀況下行車發生車禍的風險可能增加15倍多，危險程度與酒後駕車不相上下，加上許多學生尚未考取駕照，就揪團夜衝合歡山武嶺，極易因疲勞駕駛及路況不熟發生車禍。

一名19歲女大生與學姊結伴夜衝武嶺看日出，回程因疲勞駕駛自撞護欄墜溪死亡。（圖／翻攝畫面）

警方將結合縣府教育處、新聞行政處、南投監理站，深入高中、大專院校舉辦講座加強宣導，並協請公路局在台14線、台14甲線前往合歡山武嶺的重要路段，透過CMS看板加強播放警語宣導，同時「疲勞不上路、安全不打折」等彩色宣導小卡片，於武嶺發送，也放置於沿線超商供民眾取閱，提醒青少年勿「夜衝武嶺」，以降低行車風險。

此外，警察局也針對發生死亡車禍的路段逐一會勘辦理道路工程改善，協請道路養護單位加強設置事故防護設施，期盼藉由教育、宣導與環境改善三方面並進，減少前往合歡山道路的交通事故發生。



