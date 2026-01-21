「夜衝武嶺」一年釀10死！多為大學生、無照未成年 警方強化安全宣導

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

近年不少年輕朋友相約「夜衝武嶺」，上山觀星、等日出成了熱門行程，但背後的交通風險也逐漸浮現。警方統計，2025年南投合歡山一帶因疲勞駕駛引發的死亡車禍多達9件，共計10人喪命，其中以大學生居多，另有2起為17歲未成年學生無照駕駛自撞身亡。

警方指出，夜衝武嶺多半在深夜至清晨時段，駕駛長時間未休息，疲勞導致反應遲鈍、判斷力下降，若對路況不熟，更容易釀成事故。不少學生甚至在未取得駕照的情況下揪團上山，返程途中精神不濟，風險進一步升高。

為降低事故發生率，南投警方已結合教育處、新聞行政處及南投監理站等單位，於南投縣高中與大專院校加強宣導。同時，也針對通往合歡山、武嶺的主要路段展開會勘，並於台14線、台14甲線等重要路段，增設4處CMS電子看板，加強警語宣導。

此外，警方製作「疲勞不上路、安全不打折」彩色宣導小卡共2000張於武嶺發送，也放置在省道沿線超商供民眾取閱，並透過新聞媒體與社群平台播送宣導影片，透過三大宣導措施讓年輕駕駛意識到夜衝與疲勞駕駛的潛在風險。

武嶺白天同樣景色壯麗，若想前往武嶺欣賞美景，可選擇白天上山或搭乘大眾運輸、多人共乘等方式，確保充足休息後再出發。警方表示，希望透過教育、宣導與道路改善三管齊下，逐步導正夜衝風氣，讓民眾在親近高山美景的同時，也能平安回家。

