「夜衝武嶺」死傷慘重！疲勞駕駛釀10死、105傷…2名17歲生無照自撞慘死

記者吳泊萱／南投報導

「夜衝武嶺」死傷慘重，南投縣警局統計，2025年合歡山沿線發生9起死亡車禍，釀10人死亡、105人受傷。（圖／翻攝畫面）

南投合歡山武嶺是台灣公路最高海拔路段，每年都吸引大量遊客「夜衝武嶺」觀星、看日出雲海，但疲勞駕駛也導致合歡山沿線死傷車禍頻傳。南投縣警局統計，2025年在台14線至台14甲線，共發生9件疲勞駕駛車禍，釀10人死亡、105人受傷。由於肇事駕駛年齡以大專院校學生居多，還有2人是未成年學生，無照駕駛自撞喪命。警方強調將會深入校園加強宣導，提醒學生切勿疲勞駕駛。



南投縣警局統計，2025年全年，合歡山沿線（台14線至台14甲線）上下山路段，共發生9件精神不濟、疲勞駕駛車禍，造成10人死亡。進一步分析，肇事駕駛都不是南投縣當地人，都是外地來的遊客，且年齡以大專院校學生居多，相對年輕；其中還有2名死者是17歲學生，無照駕駛自撞死亡。

南投縣警局統計，死傷車禍肇事駕駛多為大專院校學生，其中2名死者是17歲學生，無照騎車自撞亡。（圖／翻攝畫面）

警方提醒，據研究指出，長時間缺乏睡眠的疲勞駕駛會導致反應遲鈍、判斷力下降，整夜未睡的情況下，將導致車禍風險增加15倍，危險程度與酒駕不相上下，駕駛人千萬別輕忽疲勞駕駛風險。



為了改善年輕學子「夜衝武嶺」導致死傷車禍頻傳，南投縣警局結合教育處、新聞行政處、南投監理站等跨單位資源，前往校園加強宣導，並在台14線、台14甲線等4處重要路段設置CMS看板警語，提醒年輕駕駛避免夜衝及疲勞駕駛行為，改搭乘大眾運輸或多人共乘方式，降低行車風險。





