「夜衝武嶺」熱血變調！2025奪10命「多為大學生」

南投合歡山是許多遊客組團「夜衝武嶺」的首選之一，其中觀星、觀日出行程更是許多機車族選擇上山的動力，不過這些行程往往都需要半夜特地出發上山，夜間騎車交通安全風險也隨之增加，警方統計光2025年因打瞌睡精神不濟疲勞駕駛而發生的死亡車禍就多達9件，造成10人喪命，其中以大學生族群居多，當中還有2件是未成年17歲學生無照自撞死亡案例。

2025年「夜衝武嶺」奪10命！「大學生」淪高風險族群⋯警祭3招斷死劫

青年學子習慣「夜衝武嶺」，在深夜時段騎車上山，但往往都會因疲勞駕駛或是路況不熟悉，事故風險大幅提升。（圖，非當事車輛／民視新聞）

警方指出，部分青年學子習慣「夜衝武嶺」，在深夜時段騎車上山，但往往都會因疲勞駕駛或是路況不熟悉，事故風險大幅提升，警方將透過3大措施防制，呼籲青少年勿一時衝動揪團熬夜上武嶺，避免發生憾事。警方將結合縣府教育處、新聞行政處、南投監理站，深入高中、大專院校舉辦講座加強宣導，並協請公路局在台14線、台14甲線前往合歡山武嶺的重要路段，透過CMS看板加強播放警語宣導，同時「疲勞不上路、安全不打折」等彩色宣導小卡片，於武嶺發送，也放置於沿線超商供民眾取閱，提醒青少年勿「夜衝武嶺」，以降低行車風險。

疲勞駕駛風險較正常行駛高出15倍，危險程度與「酒駕」不相上下。（示意圖／民視新聞）

南投縣警局交通隊示警，青年學子視為熱血標竿的「夜衝武嶺」，背後隱藏極大危機。根據統計，徹夜未眠的疲勞駕駛將導致反應遲鈍、判斷力大幅下降，其肇事風險較正常行駛高出15倍，危險程度與「酒駕」不相上下。警方進一步指出，部分參與夜衝的學生不僅對高山路況陌生，甚至存在「無照駕駛」行為，在生理機能因疲勞失調的情況下，極易釀成無法挽回的悲劇。

