「夜衝武嶺」疲勞駕駛 114年釀10死

年輕人騎機車夜衝合歡山，因精神不濟或路況不熟發生墜谷事禍。（圖南投縣警察局提供）

記者劉晴文／南投報導

合歡山有著絕美景致，武嶺更是全台公路最高點，在社群媒體推波助瀾下，夜衝合歡山觀星、看日出風氣日益盛行，惟南投警方統計，一一四年前往合歡山因疲勞駕駛共發生九起死亡車禍、造成十人喪生，以大專院校年輕族群居多，其中有兩起為未成年無照駕駛自撞死亡案例，警方呼籲切勿為短暫美景而冒生命危險。

合歡山武嶺海拔三千二百七十五公尺，是台灣省道公路最高海拔路段。警方指出，部分青年學子習慣深夜駕車「夜衝武嶺」，因精神不濟疲勞駕駛或路況不熟，增加事故風險。也有許多大學生尚未考領駕照，就揪團夜衝合歡山武嶺觀日出，卻在返程途中發生車禍。統計顯示，去年全年，往合歡山的臺十四線至臺十四甲線，上下山因打瞌睡疲勞駕駛發生A1類死亡交通事故總計九件，造成十人喪生。進一步分析，肇事者均為外地觀光遊客，其中以大專院校年齡層的年輕族群居多，更有二件為未成年十七歲學生無照駕駛自撞死亡。

南投縣警察局呼籲年輕朋友們切勿為了短暫的美景而冒上生命危險。警方也結合教育處、新聞行政處、南投監理站等跨單位資源，於縣內高中、大專學院校加強宣導，並與埔里工務段、仁愛分局會勘加強設置標誌，同時至武嶺發送宣導小卡，提醒年輕駕駛朋友避免疲倦駕駛與夜衝行為，多選擇安全的交通方式，如搭乘大眾運輸或多人共乘汽車，以降低行車風險。期盼藉由教育、宣導與環境改善三方面並進，減少事故發生。