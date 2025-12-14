夜衝武嶺「觀星追雪」 翠峰管制站湧排隊車龍

合歡山武嶺湧入大量人車，都是要來觀星、追雪。（圖／東森新聞）





入冬首波冷氣團報到，3500公尺以上高山有機會降雪，加上適逢雙子座流星雨登場，合歡山武嶺湧入大量人車，都是要來觀星、追雪，東森新聞觀察發現，有遊客亂丟垃圾，製造髒亂，因為雪季來臨，在翠峰就封路管制，只好原地排隊等上山，長長車龍看不見盡頭，但天公不做美，武嶺雖然氣溫低，但濕度不夠，讓不少夜衝追雪的民眾撲空。

夜空中一顆顆流星，快速墜落浪漫又唯美，這是年度三大流星雨之一的雙子座流星雨，以量多速度慢亮度高著名，合歡山武嶺海拔高，沒有月光燈光干擾，不少民眾夜衝上山卡位，一睹流星雨，將畫面拍下PO網分享美景。

廣告 廣告

看流星雨撲空民眾：「這裡有香腸大腸包小腸，這裡有香腸，一組80塊。」

冬季上山追流星雨，也要注意合歡山的管制時間，這群女孩們上山追流星，碰上管制，追不到星苦中作樂，在翠峰管制站附近幫忙擺攤賣香腸，而有的人則是原地排隊要追雪。

排隊上班民眾：「我們從3點然後睡到現在，我們真的很絕望，因為到這邊的時候才發現已經有管制了，然後根本就上不去，我們本來要看那個流星雨，然後還有日出，現在啥都看不到很難過啊。」

上午7點多翠峰管制站閘門一開，民眾油門一踩衝上山，全都要去碰運氣追雪。

現在氣溫一樣大概是在5度左右，不過體感大概只有3度而已。

武嶺亭上擠滿人，停車場一位難求，雲霧繚繞看不見日出，山上溫度低還是有辣妹穿著短裙馬靴衝上山，還有一家四口開露營車北上。

高雄民眾vs.記者：「我們是特別帶小朋友來看流星雨的，昨天晚上有看到，覺得很漂亮。」

上山民眾：「今天凌晨2點就過來了，本來想看流星雨，結果看到的是沒星星，想看日出結果看到的是雲。」

雖然水氣不足沒有雪，但前一晚有看見唯美流星雨，好不容易來一趟台灣公路最高點武嶺，保暖記得要做好，不然雪沒追到，人倒是有可能先感冒。

更多東森新聞報導

痞客邦出包！照片文章全消失 官方回應了

瀏覽器搜「關鍵字」 出現神奇彩蛋！網驚：Google是活的

好市多麥拉倫1萬有找！她買回家笑：老公比兒子還開心

