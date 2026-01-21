「夜衝武嶺」1年10人車禍喪命 大學生死最多！

2025年夜衝武嶺發生的死亡車禍多達9件，造成10人死亡。讀者提供



南投縣合歡山武嶺是省道公路最高海拔路段，環島族到此多會與觀景台鏡頭前打卡合影，尤其社群媒體推波助瀾，越來越多人組團前往，夜衝合歡山觀星觀日出風氣更是日益盛行，卻忽略疲勞駕駛危險性，去(2025)年共奪走10條寶貴性命，其中以大學生最多，更有2件為未成年17歲學生無照駕駛自撞死亡案例。

南投縣警察局統計，去(2025)年全年，前往合歡山沿線（台14線至台14甲線）上下山因打瞌睡精神不濟、疲勞駕駛發生死亡交通事故共計9件，造成10人喪生。進一步分析，肇事者住居地均非南投縣之外地觀光遊客，其中以大專院校年齡層的年輕族群居多，更有2件為未成年17歲學生無照駕駛自撞死亡。

警方指出，深夜騎車上山「夜衝武嶺」，因疲勞駕駛或路況不熟，增加事故風險。警察局將結合教育處、新聞行政處、南投監理站等跨單位資源，於南投縣高中、大專學院校加強宣導。

警方也在5日辦理防制疲勞駕駛與埔里工務段、仁愛分局會勘加強設置標誌，選擇台14線、台14甲線前往合歡山武嶺重要路段4處CMS看板警語宣導工作，同時設計宣導小卡2,000張，由警方於武嶺發送宣導。此外，製作宣導光碟於新聞媒體發布與臉書社群上網傳播。

警方說，研究指出，長時間缺乏睡眠的疲勞駕駛狀態會導致反應遲鈍、判斷力下降，整夜未睡的情況下車禍風險可能增加15倍之多，疲勞駕駛的危險程度與酒後駕車不相上下。

2025年夜衝武嶺發生的死亡車禍多達9件，造成10人死亡。讀者提供

