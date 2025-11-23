夜衝武嶺19歲女大生疲勞駕駛！失控墜5米深邊坡 傷重不治。(圖／消防隊提供)

19歲女大生為看日出夜衝武嶺，返程卻發生憾事！她疑似疲勞駕駛自撞護欄，連人帶車墜落5米深邊坡，送醫搶救4小時仍回天乏術。警方表示，「年輕人夜衝雖然熱血，但連續騎車超過10小時風險極高，一次疲勞失控可能換來無法挽回的代價。」專家呼籲，騎車勿過勞，以免釀成悲劇！

一名19歲鄭姓女大生在台中霧峰區靈隱寺附近產業道路發生嚴重車禍不幸身亡。事發於23日上午10點多，該名女大生與學姊從台北夜衝南投武嶺看日出後返程，行經台中霧峰民生路時，疑因疲勞駕駛失控自撞護欄，連人帶車墜落5米深邊坡。雖然被救出時仍有意識，但送醫過程中病況急轉直下，經過4小時搶救後仍宣告不治。

事故發生在台中霧峰靈隱寺附近的產業道路，警消接獲通報後出動大批人力到場進行吊掛救援。當時女騎士被送上救護車時還有意識，不斷哀號表示很痛，但在送醫過程中突然失去呼吸心跳，最終搶救無效。根據了解，這名鄭姓女子就讀台北一所大學，22日晚間與學姊相約各自騎車夜衝南下到南投武嶺看日出，在返程途中發生意外。

事故現場留有女騎士的機車和掉落河床的安全帽。附近住戶表示，周末常有許多學生在該區域活動，事情也比較多，車速都不慢。

霧峰交通分隊長蘇泯彥表示，初步判斷是疑似疲勞駕駛導致在事故地點自撞護欄摔落邊坡，機車駕駛受傷送醫後不治，酒測值待醫院抽血檢驗中，詳細肇事原因將由交通警察大隊分析研判。年輕人夜衝雖然熱血，但連續騎車超過10小時風險極高，一次疲勞失控可能換來無法挽回的代價。

