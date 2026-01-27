夜裡常因柯文哲電子腳鐐充電線絆倒 陳佩琪：雙腿到處瘀青

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

前民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪昨(26)日發文表示，柯文哲出來後，現在每天晚上快要八點鐘自己就開始緊張不安，特別是他不在身邊時，怕他忘了回覆監控中心，提到電子腳鐐讓柯文哲皮膚引起嚴重過敏反應，自己則是多次被腳鐐的充電線絆倒，雙腿到處是瘀青。

陳佩琪表示，雖然柯文哲有設鬧鐘，但有時跟人談話或太專注，而沒注意到要回覆監控中心，回憶丈夫剛出來時沒手機，有次晚上跑去跟黃國昌開會，然後時間到了怕他忘記，只好很沒禮貌地打一通電話給正在開會的黃國昌。而監控中心一向都很盡責，只要柯一去中南部、車子一靠近海邊就馬上來電關切，自己之所以會變得神經質，是想說哪天忘了回，又會馬上被抓回去關。

陳佩琪透露，那個電子腳鐐除了羞辱柯文哲到夠本外，還引起他皮膚嚴重過敏反應，指出柯是皮膚過敏到冬天連指紋都會不見的人，為此還去派出所換了人臉辨識，自己則是每每在黑暗中被腳鐐的充電線絆倒，常摔個雙腿到處瘀青一片片的。

陳佩琪回憶， 2025年年初，柯文哲第一次保釋回家，走到家門口，曾多次踉蹌差點跌倒，當時是被關押了四個多月，除了幾次被林俊言和姜長志和唐仲慶、陳玟瑾拎到北院訊問外，不曾有走路機會，四個月讓一個人不走路、不曬太陽，一個正常人的健康就去了大半，四個月就這樣，更何況今年又被多關九個月，本來就不好的身體狀況，又加九個月的折磨，更是選上加霜。指出柯文哲是學重症醫學的，常說一個人要是bed ridden，很快就會心肺功能衰竭而走掉，「我說民進黨要把他關到死，並沒說錯，要一個人死的方法很多、也很容易做到，且還可以做到不留痕跡」。

陳佩琪提到，一歲以下的幼兒會受一種虐待法叫「shaken baby syndrome」，就是情緒管控不佳的照顧者、想弄死(或弄殘)小孩、卻不想留下痕跡的高招，「現代不能刑求，就用這種『押人取供』的方式對你…的確，用這種方法就是整死你，外人也不易察覺，讓你來個死無對證」。

