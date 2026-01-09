夜裡特別冷不是錯覺？氣象署一圖解釋「輻射冷卻」現象

近期隨著冷空氣南下影響台灣，各地近期出現白天不算寒冷、清晨卻明顯降溫的天氣型態。中央氣象署指出，這種日夜溫差大的現象，主要與「輻射冷卻」有關。

氣象署說明，輻射冷卻是指在夜間天氣晴朗、雲量少、水氣偏低的情況下，地表白天吸收的熱能快速向外輻射散失，若同時風速微弱，冷空氣容易滯留在近地面，使地表溫度迅速下降。相對而言，若夜間雲量較多，雲層會阻擋地表熱能散失，降溫幅度則較小。

氣象署表示，雖然強烈大陸冷氣團逐漸減弱，白天氣溫回升，但夜間與清晨仍因輻射冷卻作用顯著，低溫情況將更加明顯。一般平地清晨低溫約在12度左右，內陸、近山區及空曠地區可能降至10度以下，局部地區甚至更低。

氣象署發布的低溫分布圖顯示，苗栗以北、宜蘭內陸及部分近山區，最低溫可能出現7至9度；台南以北、宜蘭及花蓮的縱谷與空曠地區，低溫落在8至10度之間。白天高溫方面，北部與東部約19度，中南部可回升至25度，日夜溫差達8至12度。

氣象署提醒，最寒冷時段多落在清晨，早出晚歸或晨間運動的民眾，應適時增添衣物；使用瓦斯熱水器或電暖器時，務必注意室內通風及用電安全；農漁業及山坡地作物亦須留意低溫寒害，提前做好防寒準備。民眾可透過鄉鎮預報掌握最新在地氣溫變化。

