夜裡驚魂！爆新店站有人持刀「警撲空」 婦人誣告罪送辦

北捷中山站前日前爆發大規模隨機砍人案，使得社會人心惶惶，昨（9日）晚間一名52歲吳姓女子報案稱，有人持刀走進新店捷運站，警方獲報後不敢大意，但經過長時間的查證卻毫無頭緒，反問吳女發現其說詞反覆，警方認定有謊報嫌疑，以誣告罪將她送辦。

新北市的新店捷運站於9日晚間7時許，發生一起持刀事件，引起民眾的恐慌。（圖／翻攝畫面）

這起事件發生於昨天晚間7時37分，新店分局碧潭派出所獲報，於北捷新店站311次車後三節車廂，有男子持刀，需要警方到場協助，立即派遣碧潭派出所警力前往了解，到場回報未發現通報所稱之持刀男子，亦無發現傷者與民眾恐慌情事。

儘管如此，警方仍處高度警戒，持續在捷運站及周邊巡查，調閱車廂及月台監視器畫面後，仍未找到與報案內容相符的對象。

最終警方於晚間11時尋獲報案人吳女，不過這時她卻對事件說法反覆，無法交代關鍵細節，說詞與報案內容明顯有落差，而警方研判她有謊報嫌疑，依刑法第171條未指定犯人誣告罪，將吳姓女子函送偵辦。

