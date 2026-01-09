夜襲路邊車想低調離場 正義使者助警火速破案

▲熱心民眾暫停路旁小憩，卻意外目擊一場交通事故。

【記者 鄭瑞芳／台中 報導】臺中市政府警察局第三分局交通分隊警員王御蒲於日前凌晨4時許，獲報前往南區復興北路處理一起交通事故，熱心的報案人向警方表示，剛才他將車輛停放於路旁休息，突然聽見一聲巨響，抬頭查看時，發現對向車道一輛自小客車撞擊停放於路旁停車格內的車輛。肇事駕駛雖曾下車查看，隨後卻駛離現場，報案人見狀立即記下車號並通報警方到場處理。員警抵達現場後，發現被害車輛已有半個車身被撞出停車格，車身多處受損，顯見當時撞擊力道不小，惟現場未留下任何肇事駕駛的聯絡方式。

由於事故地點為監視器死角，所幸報案人提供行車紀錄器影像成為關鍵佐證，畫面顯示，一輛白色自小客車行經該處時突然「騎上」路旁停放車輛，駕駛雖立即停車查看，卻在短暫停留後駛離現場，肇事車輛疑似亦受損嚴重，僅能緩慢行駛。員警研判該車應無法行駛過遠，遂沿其離去方向沿線訪查，果然於距離事故地點約400公尺處，發現一輛右前輪軸明顯歪斜的可疑車輛，隨即聯繫60歲的龍姓男子到場說明。

▲肇事車輛輪軸歪斜，仍勉強上路離開現場。

龍男於事發約45分鐘後返回現場時表示，當時剛下班準備返家，因連日未能好好休息，行車途中精神不濟，直到發生碰撞才驚醒，他辯稱當時確實有下車查看，但因天色昏暗未察覺對方車輛有明顯損傷，才會先行離開返家休息。員警聽聞後，隨即攜帶手電筒陪同其檢視被害車輛損傷情形，見到無辜車輛傷痕累累，他也深感愧疚。

▲警方循線在400公尺外發現肇事車輛。

警方依據《道路交通管理處罰條例》第62條規定，對龍男肇事後未依規定處置之行為依法舉發，並聯繫被害黃姓男車主（89年次）協助後續賠償事宜。黃男對警方迅速釐清案情、順利找出肇事者表達感謝，也感謝熱心民眾提供關鍵影像，讓真相得以水落石出。

▲3 天外飛來橫禍，讓停車格內的無辜車輛傷痕累累。

警方提醒，依據《道路交通管理處罰條例》第62條規定：「汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處新臺幣1,000元以上3,000元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。」民眾若不慎發生交通事故，務必留在現場並撥打110報警處理，切勿因自認損傷輕微、不知如何處置，或認為可交由保險處理而擅自離開現場，以免衍生更嚴重的法律責任，影響自身權益與他人安全。（照片記者鄭瑞芳翻攝）