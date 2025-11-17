〈夜襲〉、〈九條好漢在一班〉作詞者黃瑩過世 享耆壽95歲

〈夜襲〉、〈九條好漢在一班〉為國軍著名軍歌，其作詞者為黃瑩，他於今（17）日過世，享耆壽95歲。

根據《中央社》今天報導，黃瑩的兒子黃介廷受訪表示，父親今天在睡夢中安詳離世，由於年事已高，具體病因也沒有那麼重要。後續告別式部分，包括國防部以及幾個國樂團都正在協調中，確認後將另行公布。

報導指出，黃瑩1931年生於上海，17歲時與姐姐來台躲避戰火，他畢業於政工幹校音樂系，之後加入國防部軍歌創作小組。而在在校期間，黃瑩原主攻作曲、理應加入作曲組，但因當時能夠寫詞的人相當少，最後他決定成為作詞組一員。

報導提到，〈九條好漢在一班〉、〈我有一枝槍〉等軍歌是黃瑩知名度最高的作品，但其創作廣及藝術歌曲、歌劇、電視節目主題曲等，包括中視《大陸尋奇》主題曲〈江山萬里心〉、黃友棣譜曲的〈迎春三部曲〉等都是他寫的詞。

