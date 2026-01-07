政治中心／綜合報導

飛官辛柏毅上尉，昨晚執行夜訓後失聯，石梯坪「鏡頭君」也在7點28分捕捉到火光墜落的畫面，疑似就是他駕駛的F-16V，辛柏毅曾三度呼叫跳傘，8秒後光點消失，國軍陸海空全出動，全力搜救，總統賴清德也發文集氣，喊話將飛官平安帶回來。

夜空中，火光不斷往下墜落，疑似就是失聯飛官辛柏毅，駕駛的F-16。

東管處員工：「（鏡頭）是這樣轉從北轉到南，昨天位置大概卡在哪邊，快到這個地方就在這個區域，從這裡開始火光從這邊過來，所以他們搜尋是這一段。」

國軍發射照明彈，照亮夜空，頂著強風巨浪，出動11艦次全力搜救。空中也派出13架直升機，不斷盤旋，陸海空全出動，安捷航空自發動員，加入搜救。事發當下漁會也收到通知，出動漁船協助救援，但外海風浪實在太大。

夜訓失聯！辛柏毅三度呼叫跳傘 鏡頭君拍到火光墜落

飛官跳傘失聯，附近漁港漁船也收到通知協助救援。（圖／民視新聞）

花蓮豐濱漁港船長林國正：「它是鋒面即將南下，他的現在標出來的地理位置，這個地方通常都是黑潮的主流帶的地方，（他在的位置是黑潮的位置），對所以他只要有一點鋒面的話，浪都會很大。」

空軍司令部督察長江義誠少將：「總統也下令指示全力進行搜救任務，我們現在就是會按照搜救的狀況，也不會以72小時為原則，所有國人可以集氣，為我們辛上尉來做祈福，希望可以...很順利的達成這個搜救任務。」

空軍督察長忍不住哽咽，因為辛柏毅周二晚間，6點17分起飛，7點28分連喊三次跳傘，8秒後，在花蓮豐濱東方10海浬，光點消失。

夜訓失聯！辛柏毅三度呼叫跳傘 鏡頭君拍到火光墜落

空軍督察長談及飛官辛柏毅一度哽咽。（圖／民視新聞）

空軍司令部督察長江義誠少將：「他是有呼叫跳傘跳傘跳傘，現在沒有得到信標機的訊號，求救訊號，所以說我們現在還沒有事證，可以證明飛行員，確實有執行跳傘的動作。」

總統賴清德指示，相關單位「人員平安」為最高目標，全力搜救，將飛官平安帶回來，蕭美琴也祈禱，飛官平安歸來，呼籲全體國人集氣，讓辛柏毅回到家人身邊。

