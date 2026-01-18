夜訪沙蟹導覽捉放蟹惹議 墾丁凱撒致歉將檢討改善

（中央社記者黃郁菁屏東縣18日電）墾丁凱撒大飯店夜訪沙蟹導覽活動，帶領住客在小灣沙灘捕捉寄居蟹並放回，遭網友批評打擾生態。業者致歉表示，將檢討活動內容；墾管處則呼籲，生態導覽以不干擾為原則。

一名網友日前在社群平台Threads發文反映，墾丁凱撒大飯店無視墾丁國家公園管理處保護螃蟹生態，帶住客於小灣沙灘捕捉寄居蟹及螃蟹，人手1支手電筒與水桶；即便得知會放回，仍不認同打擾生態作法。

墾管處副處長曾添丁自錄影片表示，墾管處獲報後立即通知此業者停止上述行為，並改善導覽流程與方法；也將檢視活動內容，若有違法，將依違反國家公園法，處以新台幣3000元罰鍰。

墾管處呼籲，在國家公園從事遊憩活動，應以拍照記錄為最佳保育行為，進行夜間觀察與生態導覽，應以不捕捉、不干擾、不破壞生態為基本原則，保護珍貴生態資源。

墾丁凱撒大飯店透過聲明稿回應，針對夜訪沙蟹生態導覽活動於社群平台引發討論與關注，願意承擔責任，也向社會大眾致歉；此活動持續舉辦約3年，本意是在導覽人員陪同下，引導旅客認識墾丁夜間生態多樣性，讓旅程中多一分理解與尊重自然體驗。

墾丁凱撒大飯店表示，對於網友實質且具體回饋，飯店已明白活動形式與實際視覺呈現，確實與原初衷產生落差，是規劃與溝通的不足；飯店已著手檢討並優化相關活動內容，包括導覽流程、說明方式及整體呈現，未來將以更清楚被理解、也更符合大眾期待方式進行。（編輯：陳仁華）1150118