夜訪沙蟹活動惹議致歉 墾丁凱撒飯店：將檢討改善

墾丁凱撒大飯店推出夜訪沙蟹導覽活動，帶領住客到小灣沙灘捕捉寄居蟹並放回，遭網友批評打擾生態。業者致歉，表示將檢討活動內容；墾管處說，若活動有違法，將處三千元罰鍰。

日前有一名網友在社群平台Threads 發文反映，墾丁凱撒大飯店無視墾丁國家公園管理處保護螃蟹生態，帶住客於小灣沙灘捕捉寄居蟹及螃蟹，人手一支手電筒與水桶；即便得知會放回，仍不認同打擾生態作法。

墾管處副處長曾添丁表示，墾管處獲報後立即通知此業者停止上述行為，並改善導覽流程與方法；也將檢視活動內容，若有違法，將依違反國家公園法，處以新台幣三千元罰鍰。

墾管處呼籲，在國家公園從事遊憩活動，應以拍照記錄為最佳保育行為，進行夜間觀察與生態導覽，應以不捕捉、不干擾、不破壞生態為基本原則，保護珍貴生態資源。