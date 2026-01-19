夜訪沙蟹變「捉了再放」？墾丁凱撒被罵翻急喊停：全面檢討

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

墾丁凱撒大飯店 舉辦的「夜訪沙蟹」導覽活動，因被網友拍下帶領住客在沙灘捕捉寄居蟹、螃蟹的畫面，在社群平台 Threads 引發強烈反彈。事件延燒後，飯店已公開致歉並宣布暫停相關活動，墾丁國家公園管理處 也出面要求立即停止捕捉行為，強調生態導覽應以「不干擾」為原則。

墾丁凱撒大飯店舉辦的「夜訪沙蟹」導覽活動遭網友批評破壞生態。（圖／墾丁凱撒飯店官網）

一名網友16日在 Threads 發文指出，「墾丁凱撒飯店派員工做導覽，帶一群住客，晚間在小灣沙灘捕寄居蟹！住客每人一支手電筒、一個水桶，每個桶子裡都捕獲了數隻寄居蟹及螃蟹！」並直言批評凱撒飯店「無視墾管處保護螃蟹生態」。

原PO也補充，他曾向導覽人員詢問，得到的回覆是最後會放掉，「即便會放掉，為什麼要打擾生態？」現場看到大人小孩追著螃蟹跑，讓原PO不忍表示：「墾管處每年花那麼多金錢跟精力保護螃蟹跟寄居蟹，而凱撒飯店卻將沙灘生態用來服務住客，真噁心！台灣真的要這樣教育孩子嗎？」

對此，墾管處副處長曾添丁拍攝影片回應，已要求飯店立即停止捕捉行為，並全面檢視導覽流程與方式。他強調，國家公園內的夜間生態活動，應以觀察與拍照為主，遵守「不捕捉、不干擾、不破壞」原則，若經查證有違規情事，將依《國家公園法》裁處 3,000 元罰鍰。

墾丁凱撒大飯店隨後發出聲明致歉，坦承活動形式與初衷之間出現落差，並表示規劃與溝通確有不足。飯店說明，該活動已舉辦約三年，原本希望透過導覽人員陪同，讓旅客認識墾丁夜間生態多樣性，但已注意到外界具體批評，將全面檢討導覽流程、解說方式與執行細節，未來若再規劃相關活動，將以更符合保育原則與社會期待的方式進行。

