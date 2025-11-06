夜診一度沒藥師！台大北護分院打造智慧發藥系統 優化調劑作業

台大醫院北護分院引進「全自動盒裝藥發藥機」，讓調劑作業全面升級。(記者邱芷柔攝)

〔記者邱芷柔／台北報導〕面對高齡化社會、慢性病患者持續增加，藥師人力吃緊，用藥安全也跟著拉警報，台大醫院北護分院甚至一度因人力不足，夜診藥局被迫停擺。為了提升調劑效率、減輕藥師壓力，院方今(2025)年斥資800多萬元，引進「全自動盒裝藥發藥機」，讓調劑作業全面升級。

這套系統是全台地區醫院第一台，也是台大體系第一家導入醫學中心等級設備的分院。北護分院院長詹鼎正說，以往藥師要不停走動抓藥、確認數量，現在系統會自動抓取正確藥品送到發藥口，「藥師只要核對藥品和說明就好」，大幅減少出錯風險，台大醫院總院也正在建置中。

廣告 廣告

目前院內的系統已納入60多項盒裝藥品，約占院內盒裝藥4成，未來全面上線後，預估藥師作業時間可減少30%、調劑錯誤率下降95%以上、病人候藥時間也能縮短20%，發藥正確率更可超過99.5%。

北護分院藥師彭思瑋補充，自動化設備也讓庫存、數量與效期都能即時監控。「更精準調劑、不怕疏漏」，未來串接藥庫、HIS與AI模組，將能打造「可視、可追蹤、可預測」的智慧藥務管理。

北護分院醫事部主任陳錦得也說，在ESG永續面向上，該設備也減少紙張與標籤耗材約兩成、降低藥品報廢率三成、節能15%，系統數據化讓醫院可持續追蹤藥品耗用趨勢，優化採購決策並減少浪費。透過智慧科技，讓醫療不僅更有效率，也更環保、更人性，自動化的目的不是取代藥師，而是讓藥師回到臨床現場，投入更多時間與病人對話，強化用藥安全與健康教育。

詹鼎正坦言，藥師人力「真的非常吃緊」，最缺的時候夜診甚至沒有藥師值班，只能靠兼職藥師、釋出處方箋方式因應，今年陸續補進3名藥師，透過調整薪資待遇、制定晉升措施、優化工作環境來留才、攬才。

廣告 廣告

台大醫院北護分院分享「全自動盒裝藥發藥機」成果。(記者邱芷柔攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

（獨家）黃明志正牌女友長這樣 激似「越南林志玲」凌晨陪他投案

桃園南門市場暗夜大火 精華區幾全毀 短期恐難營運

中國高官不敢吭聲？川普曝川習會「奇景」：沒看過有人這麼害怕

太子集團CFO爆乳助理掀熱議！ 劉純妤自爆常處理「特別任務」

