一夜變人生勝利組！加州男爽中樂透642億 近況曝光

美國史上最高額樂透頭獎得主Edwin Castro的紀錄至今沒人能打破。（示意圖／翻攝自unsplash）





美國史上最大威力球頭獎得主近況曝光！加州男子艾德溫・卡斯楚（Edwin Castro）在2022年購買樂透喜獲20.4億美元（約642億台幣）後購入多棟豪宅，卡斯楚近期被民眾目睹，再度登上媒體版面。

一夜致富 近況曝光

根據《洛杉磯時報》等外媒報導，卡斯楚於2022年11月7日獨得美國樂透威力球頭獎20.4億美元，並直到隔年2023年才一次性領取約9.976億美元現金，扣掉各項稅務厚實拿約6.28億（約新台幣198億元），中獎後數週內，他接連以2550萬美元購入好萊塢山豪宅、約400萬美元購入日式風格的住宅、再以約385萬美元購入馬里布海濱住宅共3處房產，不過馬里布海濱住宅後來在野火中全毀，此外他也買了一輛價值約25萬美元的復古保時捷跑車。

廣告 廣告

他去年10月更斥資約1,000萬美元購入位於家鄉15筆土地，並規劃長期不動產投資計畫，稅後後實際到手金額約為7.68億美元，還聘請全天候保全團隊維護個人安全。近日有民眾目擊他低調開著福斯Kombi箱型貨車現身洛杉磯，據了解該款車輛價值約6萬美元（約189萬台幣），除了這輛車之外，先前也常被目睹開著各式車輛上路，從保時捷到福斯等各品牌都有。

距離億萬富翁門檻僅差數百萬美元

截至2026年1月26日，卡斯楚仍保持美國史上最大樂透頭獎得主紀錄，儘管尚未正式成為億萬富翁，但他的資產規模仍屬於高資產族群。

此外，他當年購買樂透致富的加油站「Joe’s Service Center」至今仍吸引民眾合影留念，盼能接續他的好運。

更多東森新聞報導

川普玩真的！美國正式退出WHO：無視台灣 害慘全球

快訊／美國私人客機「起飛時墜毀」 傷亡不明

川普變臉！批南韓國會延宕 對韓關稅15%升至25％

