一夜變空地 港警介入 宏福苑火災後物資站「清零」

香港宏福苑社區大火發生後，許多居民從香港各地而來，有人捐物資、有人當義工。（圖／東森新聞）





香港警方昨（29）日凌晨4點突然發通知，要義工限時6小時全數撤離，引發嘩然。其實在香港宏福苑社區大火發生後，許多居民從香港各地而來，有人捐物資、有人當義工，暖心鏡頭都被香港網媒記錄下來。但也有網民發現，有疑似非災民也到場領取物資，引發輿論譴責。

短短一個晚上，滿滿的救援物資都被清空，香港警方昨日凌晨到場，要義工完成清場。香港大埔大火義工：「我已盡力了，我沒有遺憾，我試著平靜我的情緒。」

香港大埔宏福苑社區26日發生大火傷亡慘重，大批香港居民自組義工隊到場幫助災民，暖心鏡頭都被香港網媒一一記錄。香港大埔大火義工：「沿路慰問沿路慰問，大家加油啊，收到。」

發便當遞飲料，也提供寵物救援及認領，從簡單把物資放在地上，演變成有個帳棚大型物資站，許多市民從香港各地而來，不分膚色幫災民度難關。

香港大埔大火義工：「整晚都睡不著，早上決定過來幫忙，居民很可憐，很需要物資。」

對大埔來說，宏福苑是當地標誌性建築，周邊小店也協助運送物資。香港大埔大火義工：「短時間內，我想災民都未必能回家，如果能盡到棉薄之力，能幫他們的，我覺得應該要做點事。」

但義工物資站也引發爭議。香港民眾：「你不能說穿什麼樣的衣服就是賊啊。」

有義工舉牌要非受災居民別拿取，網路社群還有影片瘋傳，有疑似非災民的大媽到場領取物資，搭車離開。疑領取物資民眾：「（是不是要登記），不用呀，慈善機構走過來就發。」

非災民卻疑似領物資的離譜行為，讓網民痛批。港媒報導，還有鄰近居民也申訴臨時物資站深夜吵雜，加上港府維穩為先的前提下，滿載香港人愛心的物資捐助站，最終還是被清空。

