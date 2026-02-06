夜貓子心臟病風險高79%！最新研究揭熬夜影響，醫曝1招救回心血管健康

生活中心／唐家興報導

「夜貓子心臟病風險」與長期熬夜對心血管健康的傷害，已成為現代人的隱形殺手。一項最新醫學研究示警，習慣晚睡、生理時鐘偏向「夜型」的人，步入中老年後罹患心臟病與中風的機率將大幅飆升，但醫師也點出關鍵：只要掌握生活調整契機，心血管健康依然有轉機。

【研究追蹤14年：夜貓子心血管健康評分低】

這項發表於《美國心臟協會期刊》的最新報告，針對英國生物樣本庫（UK Biobank）中超過30萬名、平均年齡57歲的成年人進行長達14年的追蹤分析。研究團隊將受試者依作息分為三類：「絕對夜貓子」約占8%；「絕對早起型」約24%；而其餘67%則為作息較隨性的「中間型」。

【夜貓子風險高79% 女性受害程度更顯著】

根據美國心臟協會「生命八要素」（Life’s Essential 8）評估，數據顯示「夜貓子」群體的心血管健康狀況普遍堪憂，評分不佳的機率比中間型高出79%。在長期追蹤下，夜貓子罹患心血管疾病或中風的風險增加16%，且研究特別點出，女性熬夜對心臟的衝擊比男性更為劇烈。

【熬夜非唯一死罪 行為模式才是奪命關鍵】

為何晚睡傷心？哈佛大學醫學院研究員Sina Kianersi分析，夜貓子的心臟病風險多源於「晝夜節律失調」。由於生理時鐘與社會作息脫節，這群人更容易養成吸菸、睡眠不足及飲食不均等壞習慣。反觀早起族，其心血管疾病的盛行率甚至比一般人低約5%。

【專家急呼籲：掌握生活型態調整仍有救】

面對驚人數據，美國心臟協會專家Kristen Knutson表示不必過度恐慌，因為風險並非「天生註定」。她強調，夜貓子的健康危機大多來自可逆的生活型態，只要能改善睡眠品質、戒菸並建立規律作息，就能有效阻斷心臟病的威脅，建議未來健檢應將「睡眠型態」納入評估。

【研究雖有限制 長期熬夜警訊不容忽視】

儘管研究對象多為白人且採自我回報，可能存在些許誤差，但其釋出的訊號十分明確：熬夜絕非小事。對於習慣挑燈夜戰的人來說，這不僅是一份健康警報，更是一次轉機，及早調整生活節奏，才是守護心臟、遠離中風的最強防禦。

