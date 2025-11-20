夜貓子有福了！全聯「小時達」推24小時外送 「這4類商品」最夯

凌晨追劇嘴饞、夜班結束肚子餓，或半夜臨時需要嬰兒用品，這些突發需求過去常讓人苦惱。全聯旗下「小時達」外送服務全面升級，宣布自11月起擴大24小時服務版圖，新增北、中、南六都共5家門市加入全天候外送行列。

哪些門市加入24小時行列？六都版圖再擴大

這次新增的5家24小時服務門市包括「桃園國際」、「新竹城北」、「台中市政」、「台南林森」與「苓雅中正一」店，補齊六都即時配送服務版圖，配送範圍更廣、服務族群更全面。

全聯並於12月12日前推出「夜貓專屬優惠」，於每日晚上10點至隔日早上8點時段，單筆消費滿600元即現折100元。

夜間訂單佔比高達3成？消費者晚間購物需求強勁

全聯小時達內部數據顯示，夜間時段（晚上10點至隔日早上8點）訂單量占整體約3成，顯示夜間購物需求持續攀升。

主要消費族群包含夜貓族、夜班工作者及臨時生活補給家庭，其中熱銷商品以飲料、乳製飲品、泡麵、零食餅乾等即食類商品為主，展現夜間消費「快速、便利」的特色。

外送不加價、30分鐘送達，打造「即時生活圈」

全聯小時達主打「外送不加價、最快30分鐘送達」，同時透過優惠與點數回饋強化消費誘因。11月20日前，消費滿600元且含任一火鍋湯底商品即可登錄贈「雅方凍豆腐」（限前2000名）；全聯週年慶、普發1萬元活動也同步進行，滿千贈千點外，週末使用「全支付」下單再享最高2500福利點加碼回饋。

隨著即時電商市場快速成長，全聯積極布局「小時達」服務網絡，將門市與數位平台結合，讓「線上下單、線下履約」成為日常消費主流。

