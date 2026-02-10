夜賞櫻、慢品茶 阿里山石棹打造春夜美學

阿里山管理處在石棹「櫻之道」打造夜間光環境。（圖：阿里山管理處提供）

目前天候雖然仍是春寒料峭，然而阿里山「石棹地區」的櫻花已經陸續綻放，預計三月初就會進入盛開期。為迎接山城披上一片粉嫩花海的浪漫美景，阿里山國家風景區管理處在石棹「櫻之道」打造夜間光環境，透過燈光設計與山林氛圍，讓遊客可以在春夜裡漫步賞花，感受不同於白天的迷人花海。

阿里山「石棹地區」的櫻花已經開始綻放，預計三月初會進入盛開期。（圖：阿里山管理處提供）

阿里山管理處指出，為營造廣受好評的「春櫻夜」概念，今年仍將持續在「櫻之道」舉辦「春櫻夜～櫻途山行」夜間賞櫻活動，活動將一路持續到花期結束，預計長達一個月。正式點燈儀式將於2月25日在櫻之道入口舉行，歡迎民眾把握最美時節，上山感受浪漫春夜。

今年阿里山「春櫻夜～櫻途山行」也再度攜手社區茶人與觀光產業，以夜櫻與茶文化為雙主軸，結合行走、停留與五感體驗，重新詮釋石棹在夜晚展現的春日風貌。

夜間茶席，讓遊客感受夜櫻與茶香交織的獨特魅力。（圖：阿里山管理處提供）

其中最受期待的茶席活動，首度移師社區信仰中心吳鳳廟前舉辦。民眾在櫻花與燈光、音樂環繞下，由司茶人引領品味高山茶的清雅甘醇，沉浸在靜謐又富文化底蘊的夜間時光。想感受夜櫻與茶香交織的獨特魅力，記得提早安排行程。（龐清廉報導）