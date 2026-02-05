一夜走進江戶藝能巔峰 高雄春藝節《日本江戶傳統藝能之夜》2/10啟售

江戶傳統藝能之夜：歌舞伎・舞踊・邦樂》，將於4月24日晚間7時30分在高雄文化中心至德堂登場，僅此一場，邀請觀眾走進劇場，近距離感受日本傳統藝能跨越世代的極致魅力。該節目門票將於2月10日中午12時正式啟售，並推出限時早鳥優惠。

↑圖說：日本傳統音樂代表性的藝能名門「三響會」成員、同時也是重要無形文化財綜合指定保持者的田中傳次郎親自為高雄春天藝術節策劃、執導並親自擔綱演出。（圖片來源：高雄春天藝術節/財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會提供）

廣告 廣告

本次演出由日本傳統音樂名門「三響會」精心製作，特別邀請重要無形文化財綜合指定保持者田中傳次郎親自為高雄春藝節策劃、執導並登台演出。節目內容橫跨歌舞伎音樂與舞踊、日本傳統舞踊、邦樂演奏及居合道演武，集結江戶時代淬鍊而成的舞台藝術精華，完整呈現日本傳統藝能所蘊含的精神內涵與文化厚度。

高雄春藝節指出，江戶時代不僅是日本舞台藝術成熟定型的重要時期，也奠定了以「傳承」為核心的藝能制度。傳統藝能並非個人技藝的展現，而是透過世代相傳、不斷磨練與昇華的文化記憶。無形文化財所珍視的，不只是技法本身，更是其背後所承載的精神價值與歷史脈絡。

↑圖說：龜井太一為田中傳次郎長子，兩位首次在台灣同台演繹《三番叟》，蘊含對世代傳承的領悟與使命感。（圖片來源：高雄春天藝術節/財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會提供）

演出陣容匯聚日本頂尖藝能家，包括歌舞伎名門世家大谷廣松，以及多位長唄、三味線、囃子音樂家與和太鼓、津輕三味線、殺陣居合道演武名家同台演出，從資深藝術家到新世代傳承者，一夜之間交織出日本傳統藝能的完整樣貌。藝術家們將以精湛技藝與深厚底蘊，共同演繹歷史與當代交會的舞台瞬間。

節目亮點之一，是田中傳次郎將與長子龜井太一首度在台灣同台演出經典曲目《三番叟》，象徵祈念、重生與世代交替的使命感；歌舞伎演員大谷廣松也將演出源自中世紀的舞踊《島之千歲》，舞步與鼓聲交融，展現傳統舞台藝術的靜謐與張力。演出同時安排歌舞伎隈取化妝與著裝實演，讓觀眾親眼見證角色形象如何在層層妝容與服飾中誕生，深化對歌舞伎美學與文化底蘊的理解。

↑圖說：歌舞伎演員大谷廣松則將呈現源於中世紀的舞踊《島之千歲》，舞步與鼓點交融（圖片來源：高雄春天藝術節/財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會提供）

《日本江戶傳統藝能之夜：歌舞伎・舞踊・邦樂》被形容為獻給跨越世代傳統藝能的一封情書，透過一夜限定的舞台，將歷經時間洗鍊的藝術精粹完整呈現。主辦單位表示，門票自2月10日中午12時於OPENTIX售票系統開賣，早鳥7折優惠至2月28日止，另設有青年席5折等相關優惠，邀請喜愛日本傳統藝能的觀眾把握難得機會，親身體驗江戶藝能的極致之美。

更多品觀點報導

初二回娘家辦桌團圓 高雄五星「娘家宴」以匠心美饌款待新年時光

高雄銀行攜手華山基金會送暖 捐贈年菜陪伴孤老迎新春

