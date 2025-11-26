一夜跌剩11.6度！這天雨炸半台灣「一片藍」 天氣轉晴倒數

生活中心／陳慈鈴報導

天氣冷颼颼，今陳最低溫僅11.6度。（示意圖／資料照）

中央氣象署觀測資料顯示，今（26）日清晨最低溫出現在位於苗栗縣公館鄉，僅11.6度。官方粉專「報天氣 - 中央氣象署」指出，今日白天天氣穩定，清晨有涼意、日夜溫差大；今晚至明日水氣稍增！雲量增多、局部短暫雨。

「報天氣 - 中央氣象署」發文指東北季風增強了，相信北臺灣的朋友已經感到氣溫下降、各沿海空曠地區的風力也增強，提醒今日清晨氣溫比較低，臺南以北、宜蘭及金馬下探14到16度，高屏花東及澎湖約18、19度，空曠的地區會更低，早起的朋友建議多加件外套以免著涼。

週三白天天氣穩定，清晨有涼意、日夜溫差大；週三晚至週四水氣稍增，雲量增多、局部短暫雨。（圖／翻攝自「報天氣 - 中央氣象署」臉書）

「報天氣 - 中央氣象署」表示，今日白天天氣穩定，日夜溫差大，尤其中南部可見陽光，高溫可達26、27度，請大家隨著溫度變化調整穿著，北部及東半部雲量較多，白天高溫約22到24度，感受還是涼涼的。

颱風方面，今年的第27號颱風「天琴」（KOTO），目前強度為輕颱，今日2時的中心位置在北緯 11.5 度，東經 119.6 度，以每小時36公里速度，向西北西進行。「報天氣 - 中央氣象署」提醒，對臺灣沒有影響，不過高空的南風會將它外圍的水氣往臺灣這邊帶過來，所以今日晚間開始到明日，會覺得雲量增多。南部、花東地區及中部山區偶爾會下些雨，由於是中高層的雲系，雨勢不會太大。至於北部、宜蘭則持續受東北季風影響，天氣則比較陰雨，也因為明日雲量比較多，感受上會比較涼一些。

氣象署定量降雨預報。（圖／翻攝自NCDR天氣與氣候監測網）



「報天氣 - 中央氣象署」表示，週五之後水氣又逐漸減少，各地天氣一掃陰霾、恢復穩定。只是各地的日夜溫差還是不小，溫度變化仍要留意。另外，這幾天東北季風偏強，前往海邊活動注意安全、風寒的感受也會比較明顯，同樣的浪也很大，航行作業要留意!

