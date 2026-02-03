夜跑妹遭「套頭逞慾」靠胸罩殘留DNA…隔19年逮真兇！他1原因獲減刑

記者陳弘逸／高雄報導

▲女子18年前慢跑被用外套從背後套住頭部勒昏，慘遭性侵，真兇多年後才落網。（示意圖／pixabay）

高雄市18年前發生一起恐怖妨害性自主案，女子小花（化名）夜晚獨自慢跑，遭陌生男子用外套從背後套住頭部，造成缺氧昏迷接著被強制猥褻；嫌犯鄭姓男子時隔多年才落網，一審遭判1年6個月有期徒刑；他上訴二審，法官認為，他雖無法達成和解，但並非毫無悔意，因此，改判為9個月有期徒刑。

判決指出，鄭男2006年8月24日晚上10時許，對深夜獨自慢跑的女子小花（化名）用外套從背後套住頭部，導致女方因無法呼吸缺氧而短暫昏迷，藉此趁機解開衣褲，強制猥褻得逞，事後女方報警，只採到胸罩內嫌犯的DNA，但卻未能找到真兇。

廣告 廣告

此案，時隔18年後，鄭男因2024年另涉性騷擾案，經DNA型別比對，前案才因此曝光，他雖認罪但未能達成和解，一審於2025年，橋頭地方法院將他依強制猥褻罪，處1年6個月有期徒刑，可上訴。

鄭男認為，案發至今已19年之久，他在社會上有正常生活，並無其他刑事犯罪，且犯後坦白承認，積極彌補己過，也主動接受心理諮商，與有意願賠償對方，因此上訴盼從輕量刑並為緩刑宣告。

二審法官認為，鄭男所涉犯行，不能因距離案發多年，就有暫不執行，可宣告緩刑的情況，他雖無法達成和解，但並非毫無悔意，因此，撤銷原判決，1年6個月有期徒刑，減為9個月有期徒刑。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

更多三立新聞網報導

惡搞「鏡頭君」害它頭遭掰歪！東管處公布兇手1特徵…痛斥：別挑戰底線

台積電工程偷拍妻閨密！8人受害…他筆電內藏制服女學生、蘿莉23部色片

享受肉體摩擦滑軌？保全公司主管全裸上公園溜滑梯！路人見這一幕超衝擊

餞別離職女員工…牙醫診所院長把她擁入懷中！摘罩強吻噁喊：再放肆點

