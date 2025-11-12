夜跑練三鐵「磚頭凸起5cm」害人慘摔！他少做1動作…告國賠雙敗原因曝

記者陳弘逸／嘉義報導

嘉義縣馬姓男子去年慢跑時摔倒，導致左膝部擦傷，馬男認為，是嘉義縣政府疏於維護與管理，導致地面磚頭凸起約5公分造成他摔傷，打亂三鐵比賽訓練計畫，因此提告國賠求償10萬元，此案因無具體證據證明人在何處摔傷，案發當下也沒報警，因此一、二審都吞敗，須負擔2250元訴訟費用，全案定讞。

判決指出，嘉義馬男2024年7月11日晚上7時21分，在嘉朴公路人行道慢跑，因遭地面凸起約5公分磚頭絆倒，導致左膝部擦傷；他利用配戴智慧型手錶軌跡圖紀錄，及2個月前GOOGLE街景圖佐證，該路面尚屬平整，並無磚頭凸起，認為是嘉義縣政府疏於維護與管理，與導致他摔傷。

馬男認為，被磚頭絆倒害他生活行動不便外，還造成心理陰影，無法跑步、游泳、騎單車，打亂三鐵比賽訓練計畫，因此提國家賠償，向縣府求償10萬元。

依據馬男提出的相關證據，簡易庭法官認為，並無法佐證所受傷害，是磚頭凸起跌倒所致，且案發當時，沒留原地報警，無從釐清傷害原因，因此駁回告訴。

馬男不服，上訴二審，認為簡易庭沒詳加審酌「間接證據」認為原判決違背經驗法則，應屬違法。

合議庭法官認為，馬男未能舉證因地面磚頭凸起，導致跌倒受傷，原審判決他敗訴判決，經核並無違誤，因此，再度駁回告訴，還須負擔2250元訴訟費用，全案定讞。

