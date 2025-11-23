一夜轉冷！氣溫將「跳水式下滑」 變天時間揭曉

（記者張芸瑄／綜合報導）氣象專家林得恩提醒，本週將出現明顯的「斷崖式降溫」，尤其從周二晚間開始，新一波東北季風南下，北部與東北部低溫有機會下降至 15 至 16 度，體感將明顯轉冷。

林得恩在「林老師氣象站」臉書指出，今（23）日東北季風減弱、環境逐漸轉乾，全台降雨明顯減少，僅東半部仍有局部短暫雨，其餘地區天氣相對穩定。他表示，北部及宜花白天高溫有望達 25 至 28 度，中南部與台東則可能升至 28 至 30 度，是未來一週天氣最晴朗的一天。

不過，他提醒這段好天氣相當短暫。從周二晚間開始，新的東北季風將自北而南影響全台，北部與東北部率先受到影響，天氣型態將從偏濕冷轉為乾冷，清晨與夜間的低溫可能落在 15 至 16 度，降幅明顯。

中部及花蓮低溫預估將下滑至 17 至 18 度，南部也僅剩 20 度上下，屆時全台皆會感受到明顯轉涼。他建議民眾提前留意溫度變化，外出或早晚通勤務必注意保暖。

