一夜轉冷！氣溫將「跳水式下滑」 變天時間揭曉
（記者張芸瑄／綜合報導）氣象專家林得恩提醒，本週將出現明顯的「斷崖式降溫」，尤其從周二晚間開始，新一波東北季風南下，北部與東北部低溫有機會下降至 15 至 16 度，體感將明顯轉冷。
林得恩在「林老師氣象站」臉書指出，今（23）日東北季風減弱、環境逐漸轉乾，全台降雨明顯減少，僅東半部仍有局部短暫雨，其餘地區天氣相對穩定。他表示，北部及宜花白天高溫有望達 25 至 28 度，中南部與台東則可能升至 28 至 30 度，是未來一週天氣最晴朗的一天。
圖／尤其從周二晚間開始，新一波東北季風南下，北部與東北部低溫有機會下降至 15 至 16 度，體感將明顯轉冷。（翻攝 林老師氣象站臉書）
不過，他提醒這段好天氣相當短暫。從周二晚間開始，新的東北季風將自北而南影響全台，北部與東北部率先受到影響，天氣型態將從偏濕冷轉為乾冷，清晨與夜間的低溫可能落在 15 至 16 度，降幅明顯。
中部及花蓮低溫預估將下滑至 17 至 18 度，南部也僅剩 20 度上下，屆時全台皆會感受到明顯轉涼。他建議民眾提前留意溫度變化，外出或早晚通勤務必注意保暖。
更多引新聞報導
李多慧高鐵站大解放！貼身上衣藏不住「兇猛曲線」 16秒晃片全網暴動
血管堵住「元凶不是油」！醫揪出餐桌上真兇：最容易被忽略
其他人也在看
下週多波東北季風襲台！專家：日夜溫差恐10度以上
即時中心／温芸萱報導天氣風險公司分析師薛皓天今（23）日在臉書推測，下週將受多波東北季風影響，天氣變化劇烈，尤其西半部日夜溫差恐達10至13度。週一北部午後轉為多雲短暫雨；週二、三北東天氣依舊濕涼，苗栗、花蓮以北降溫明顯，局部有短暫雨。週二深夜西半部空曠地區低溫可能下探12至15度。週四另一波東北季風增強，加上南海颱風外圍水氣，北部、東部及東南部將轉為多雲到陰有短暫陣雨；週五水氣仍偏多。民視 ・ 2 小時前
「小雪」暖如夏飆30°C！專家曝「這天」全台急凍
生活中心／李明融報導今天是24節氣中的「小雪」，不過中央氣象署指出今天（22日）儘管持續受東北季風影響，各地早晚偏涼，但白天冷空氣逐漸減弱，溫度持續回升，北部及宜花為22到24度，中南部、台東可來到26到28度，部分地區高溫上看30度，整體感受較溫暖舒適。對此，氣象專家林得恩提醒，下週將有新一波東北季風增強，並南下影響台灣，氣溫再度明顯驟降，呈現「先濕後乾」的天氣型態。民視 ・ 1 天前
今回暖上看30度！下波「斷崖式降溫」先濕後乾 低溫下探12度
中央氣象署指出，今天（11月23日）東北季風減弱，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、台東可來到28到30度。不過氣象專家薛皓天提醒，好天氣持續不久，後天週二（11月25日）會有新一波東北季風南下，北部及東北部地區低溫預測將下探至12至15度。鏡報 ・ 4 小時前
雨區擴大＋「斷崖式降溫」要來了！ 一週天氣變化一次看
雨區擴大＋「斷崖式降溫」要來了！ 一週天氣變化一次看EBC東森新聞 ・ 5 小時前
天氣》周二起「斷崖式降溫」 低溫探14度 連凍4天
今天東北季風減弱，各地除清晨偏涼外，白天高溫可達27至30度，水氣也明顯減少，不過明（24日）傍晚東北季風將再度增強，北部轉涼有雨，至周五（28日）為止東北季風持續籠罩，各地低溫只剩下14度；氣象專家林得恩提醒，下一波冷空氣的威力有感，周二（25日）起將會「斷崖式降溫」，低溫僅剩14度，南部也會跌破20度。中時新聞網 ・ 6 小時前
串聯北臺灣重大交通建設 中央、地方共同發展
行政院長卓榮泰22日出席「台61線快速公路新北市-苗栗縣路段平交路口改善工程－新北段」動土祈福典禮時表示，此項工程具有雙重意義，第一，採高架立體化方式改善新北市-苗栗縣路段平交路口，未來行經車輛不需在路口等待紅綠燈，提升行車效率及用路安全；第二，串聯北臺灣重大交通建設，如臺北港、淡江大橋、桃園國際機場，建構北部地區非常完整的交通廊道。中時財經即時 ・ 15 小時前
把握好天氣！下周兩波東北季風增強 周一晚間降溫轉濕冷
[Newtalk新聞] 近日東北季風逐漸減弱，對此，氣象專家吳德榮指出，今、明兩天各地晴時多雲，氣溫續回升，但下周，有兩波東北季風增強。第一波在明（24 日）晚起南下，迎風面轉濕冷，周二（25 日）白天水氣減少轉乾，26 日該冷空氣減弱；27 日又一波東北季風增強，北台灣轉濕冷，28、29 日再轉乾，各地日夜溫差大。 吳德榮指出，今晨冷空氣與昨晨類似，部分地區有輻射冷卻，截至 4:52 分本島縣市平地最低氣溫為新竹（關西鎮）13.6 度，各地區平地的最低氣溫約在 14—17 度，北部（新北石碇區）17.3 度、中部（雲林古坑鄉）14.4 度、南部（台南新化區）15.1 度、東部（花蓮壽豐鄉）14.5 度。 根據最新歐洲模式模擬顯示，今明兩天各地晴時多雲，氣溫持續回升，白天微熱早晚涼，東半部偶有局部零星降雨的機率。明晚起一小股「東北季風」南下，迎風面北部及東北部轉有局部短暫雨，北台灣氣溫下降。今日各地區氣溫為北部 17—29 度、中部 14—32 度、南部 15—32 度、東部則 15—30 度。 25 日下午起該東北季風轉乾、26 日東北季風減弱，各地轉為晴朗穩定，北台灣偏涼、中南部白新頭殼 ・ 1 小時前
台南首座市立初中改選家長會長 陳松鉉揪「百人顧問團」助學
1946年創立、是當時原台南市第一所市立初級中學的南區大成國中，近日完成家長會長改選，長年熱心公益、投身社會服務的陳松鉉獲得推選出任家長會新龍頭，他並號召上百位各界賢達好友加入顧問團，希望從旁協助學校教育發展，為學生營造更友善、有溫度的學習環境。自由時報 ・ 1 小時前
好天氣沒了！東北季風增強「日夜溫差大」 週三最冷降溫至14度
【緯來新聞網】全台23日天氣晴朗溫暖，氣象署提醒，週一晚間起東北季風將再次增強，影響至少持續到週五，緯來新聞網 ・ 1 小時前
有機會生成天琴颱風！台灣「這區」恐成降雨熱區
今（23）日由於北方地面高壓出海，台灣附近風向轉為偏東風，中層等高線圖也可以看到台灣西側有相對高壓脊，南邊太平洋高壓也稍微往台灣附近北擴，因此整個天氣較為穩定，包括已經陰霾好幾天的大台北這邊都已經放晴，只剩下北海岸、宜蘭、花蓮一帶仍有些偏東風帶來的地形雲層存在。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
艾司摩爾在美國開設首座晶片技術訓練中心！滿足半導體專業人才需求
荷蘭半導體巨頭艾司摩爾（ASML）在美國亞利桑那州鳳凰城設立首座晶片訓練中心，每年培養約 1,000 名工程師，填補美國半導體人才缺口，助力國內晶片產業發展。鉅亨網 ・ 1 小時前
范斯夫人婚變? 反駁幫3娃洗澡忘戴婚戒
第二夫人烏莎·范斯(Usha Vance)19日與第一夫人梅蘭妮亞·川普一同訪問北卡州列朱恩營軍事基地(Camp Lej...世界日報World Journal ・ 34 分鐘前
陸服直購、國際服變轉蛋？《燕雲十六聲》課金3倍價差讓玩家怒吼：被韭菜割
開放世界武俠新作《燕雲十六聲》（Where Winds Meet）在 11 月 15 日正式登上 Steam 推出國際服，然而不久後卻引發了關於營運方針上的爭議。許多玩國際版的玩家發現，同樣一套造型所獲得的方式居然和中國服完全不同，且價格居然還貴了 3 倍，由於存在巨大的落差，導致歐美社群出現許多不滿聲浪，質疑官方對不同地區的玩家有嚴重的差別待遇。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 2 小時前
東北季風減弱、雲量少 鄭明典一張圖示警：留意日夜溫差
[Newtalk新聞] 今（23）日東北季風減弱，全台各地高溫可回升近 30 度，但低溫都不到 20 度，對此，前中央氣象局長鄭明典提醒，東北季風減弱加上雲量少，今天應該會是「日夜溫差大」的一天。 氣象署指出，今天東北季風減弱，氣溫明顯回升，北部及東北部回升幅度較大，西半部及東南部 27—29 度，宜花地區 25—26 度，白天舒適溫暖，各地多雲到晴，僅東半部、恆春、基隆北海岸、大台北山區有零星降雨；另外，根據氣象署的統計，今日清晨除了澎湖以外，各縣市低溫都不到 20 度。 對此，鄭明典也在臉書上 po 今日的溫度預報圖指出，「本來秋季應該可以常看到日夜溫差大的預報提醒，但是今年用的很少，今天東北季風減弱加上雲量少，應該會是日夜溫差大的一天。」從圖中的資訊來看，全台各地氣溫約 16 度到 29 度，溫差超過 10 度。查看原文更多Newtalk新聞報導把握今回暖！專家示警：週二晚起北台恐「斷崖式降溫」下探15度週末有望回溫至30度！下週再迎東北季風 低溫驟降下探14度新頭殼 ・ 1 小時前
今天迎「小雪」！高溫上看30度 專家示警：下週氣溫明顯驟降
今（22）日是二十四節氣中的「小雪」，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升，部分地區高溫可來到26到28度，甚至上看30度。對此，氣象專家林得恩指出，下週將有新一波東北季風增強，並南下影響台灣，氣溫再度明顯驟降，冬天的感覺也愈來愈濃了！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
回擊鄭麗文紀念吳石 賴清德：應緬懷為國奮戰的國軍而非共諜
國民黨主席鄭麗文紀念共諜吳石引發爭議，總統賴清德今（22）日在臉書上對此表態。他說，在國防大學、陸軍官校的校園中，都有一座名為「百韜樓」的建築。這個命名，是為了紀念黃百韜將軍。賴表示，黃百韜將軍一生戎馬，在遏止共軍的關鍵戰役中，曾多次以寡擊眾、力退共軍。當時的國民黨，已有多數被共軍滲透，如吳石、郭汝瑰等叛將，他們洩漏重要作戰資訊給敵方，致使徐蚌會戰在短短6......風傳媒 ・ 21 小時前
明天天氣白天回暖 下周一入夜北部轉溼涼、下周二中部以北低溫探14℃
中央氣象署表示，明天白天氣溫將明顯回升，各地多雲到晴，北部高溫可達攝氏27度，中南部更上看30度。下周一（24日）晚間起東北季風增強，雨區略擴大至北部地區，天氣轉涼，預計下周二（25日）晚間至周三（26日）清晨，中部以北及東北部低溫約14至16度。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 20 小時前
通告聯合國！陸：如日本武力介入台海將行使聯合國憲章自衛權
大陸常駐聯合國代表傅聰21日致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）就日本首相高市早苗「台灣有事」論闡明北京立場。傅聰表示，如果日本武力介入台海局勢，將構成侵略行為，大陸將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。中天新聞網 ・ 1 天前
把握好天氣！下週一入夜再變天 「2地雨下5天」低溫探16度
今（22）日是十二節氣中的小雪，代表時序正是進入冬天，受東北季風影響，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升，中央氣象署指出，下週一（24日）晚間又有一波東北季風影響，全台持續降溫至下週五，迎風面北部和東半部地區將出現降雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
買365元鹹酥雞被罵「拜金女」！她怒提分手網友全力挺 男友酸味道歉被罵爆
一名網友在Dcard上發文表示，日前下班途中看到新開的鹹酥雞攤，便透過手機詢問男友要不要吃、要吃哪些。男友當下爽快答應說要請客，她則依男友指名的品項加上自己想吃的菜色，總共夾了2盒共365元的量。誰知回家後男友臉色大變，不僅數落她夾太多「誰吃個鹹酥雞會花到365元啊...CTWANT ・ 1 天前