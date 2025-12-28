夜遇7.0強震！胡瓜愛女小禎自爆「差點只穿內褲逃命」 家中慘況曝光

記者陳宣如／綜合報導

昨（27）日深夜宜蘭外海發生芮氏規模7.0強震，強烈震度讓許多人嚇一跳，演藝圈不少藝人也很有感。像是正在攝影棚錄影的主持人胡瓜，與其他10位藝人連忙躲到安全處；而胡瓜女兒小禎當時人在家中，事後也透過限時動態曝光家中情形，直言自己一度被嚇到「差點只穿著內褲跑出去」。

小禎透露地震時，差點只穿著內褲就往外逃。（圖／翻攝自胡小禎臉書）

地震發生後，小禎在IG限時動態貼出一張照片，畫面可見家中地板躺著一尊斷腿的玩偶，疑似因劇烈晃動從原位掉落，其中一條腿已與本體分離，明顯受損。小禎在照片中寫下心情：「剛剛真的差一點～只穿著內褲要跑出去了！好可怕！」並附上三個哭臉表情符號。

小禎在IG限時動態發出家中的玩偶受損情況。（圖／翻攝自IG）

小禎並未多談物品受損細節，而是用簡短文字表達驚魂未定的心情。貼文曝光後，不少網友湧入關心，直呼「真的太可怕了」、「人平安最重要」、「半夜遇到這種地震真的會嚇壞」，也有人分享自己同樣來不及換衣服就準備避難的經驗，讓外界再次感受到強震帶來的驚嚇與不安。

