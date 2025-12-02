夜遊北海岸自撞駕駛送醫不治 副駕女友輕傷

台中市 / 綜合報導 台中北屯一間美式賣場，昨(30)日發生離譜車禍，一輛銀色轎車開車離開時，在3樓的停車場撞上停在車格內的白色越野休旅車，倒退又撞上猛力撞上柱子，開在他前面的汽車嚇到想要趕快走，但也來不及離開，就被暴衝而來的銀色轎車撞上，一共3車被波及受損，幸好沒有人員傷亡。而這名肇事駕駛，初步驗出毒品陽性反應，涉嫌毒駕，警方採集尿液進一步送驗釐清。 一輛銀色轎車慢慢往前開，碰得一聲撞上白色越野休旅車，駕駛沒有停下，先是前開又倒退，直接猛撞上後方柱子，車內駕駛說：「我們趕快走。」汽車內的駕駛嚇得要趕快走，但來不及，銀色轎車又向前暴衝，直直開過來撞上汽車。其他車輛駕駛看到拍下事故現場，銀色轎車的後車箱都被撞凹爆開，後保險桿掉落，再看他的車頭引擎蓋炸開，前保險桿毀損嚴重，被它撞上的灰色休旅車，右後側車殼被撞碎，民眾說：「這是很危險的，那真的是有問題啦，(駕駛)技術也不好吧，(可能)精神恍惚之類的吧。」離譜車禍發生在台中北屯這間美式賣場，回到現場柱子都是擦撞痕跡，警方調查，肇事的是41歲李姓男子，他下午4點多買完東西，離開時在三樓停車場車道，他先撞上白色休旅越野車，後退撞上柱子，又撞上前方休旅車，推撞到銀色轎車，一連造成3車受損，幸好沒有人傷亡。中市警五分局松安所副所長翁林翊說：「李男精神恍惚，疑似施用毒品後駕車，經李男同意後實施唾液毒品快篩，呈陽性反應。」這名李姓駕駛，車上沒有違禁品，初步快篩驗出毒品陽性反應，涉嫌毒駕，要等待尿液檢測結果將他移送法辦。 ※《華視新聞網》提醒您，拒絕毒品 珍惜生命※ 原始連結

華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話