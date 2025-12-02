夜遊北海岸自撞駕駛送醫不治 副駕女友輕傷
新北市萬里區今（2）日凌晨3點多發生一起死亡車禍，一輛白色轎車不明原因在北部濱海公路自撞，撞擊力道猛烈，車輛在原地旋轉180度後才停下。警消到場時，22歲的男駕駛已無呼吸心跳，雖然緊急進行CPR按壓，但送醫搶救仍宣告不治；同車坐在副駕駛座的女友則幸運僅受輕傷。經檢測，駕駛沒有酒駕，詳細肇事原因仍待進一步釐清。
白色轎車自撞車殼碎裂，駕駛送醫不治。圖／台視新聞
責任編輯／蔡尚晉
更多台視新聞網報導
女服飾店員上班遇死劫！ 遭7旬駕駛撞飛斷魂
國1銅鑼交流道轎車自撞護欄翻車！駕駛受困變形車體內 送醫不治
高速衝撞人行道！ 屏東恆春20歲騎士噴飛喪命
其他人也在看
台61車禍「工程防撞車整個被鏟起」休旅車卡車底…22歲男重傷送醫
台61線西濱快速道路昨（11月30日）發生一起死亡車禍。一名張姓男子（22歲）駕駛休旅車行經雲林麥寮南下路段時，不明原因追撞上正在施工的工程防撞車，休旅車直接卡進工程車底下，張男因此受困；消防救護人員到場後，隨即將人救出，但張男已無生命跡象，緊急送醫搶救仍宣告不治。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 19
太古集團退出馬自達經銷 內湖、土城據點12/31熄燈
馬自達（MAZDA）在台灣的經銷商太古標達汽車1日無預警發布訊息，宣布旗下內湖所及土城所將營運至今年12月31日止。台灣馬自達隨後證實，雙方合作關係正式畫下句點，消息立即在社群平台及車主社團引發熱烈討論。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 2
五股交流道變更順暢了?!改善工程真的有用嗎？鄭捷表示：早該這麼做了！feat.Hyundai Custin 2.0T
全台最塞交流道之一的五股交流道，目前改善工程已經完成的差不多了，所以我們決定來實際走訪看看，路線會不會變得更複雜，塞車狀況會不會變得更順暢，而且路線會一直行駛林口長上坡，因此這次我們借來了Hyundai Custin 2.0T，236匹/36.0公斤米的動力數據，是否會讓這趟旅程輕鬆許多呢？《原文詳見：CARTURE 車勢文化》Carture 車勢文化 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
Yamaha Jog E只賣3.2萬！搭Honda換電技術上路
面對日本即將在2025年11月上路的50c.c.以下輕便摩托車新排放法規，Yamaha近日正式釋出旗下全新電動輕便車款Jog E資訊，並確認將於2025年12月22日起，在東京與大阪兩地率先上市。作為一級輕便摩托車（相當於台灣50c.c.以下輕型機車），Jog E的推出可說是Yamaha為應對新環境法規所採取的應對措施。地球黃金線 ・ 1 天前 ・ 1
獨／國道輾掉落物砸後車！貨車駕駛遭求償13萬 喊冤「沒過失」
國道行車意外頻傳！一名貨車駕駛在國一重慶匝道口輾過不明物體，導致後方轎車遭砸中，修車費高達13萬多元，讓他感到相當冤枉。法扶律師蕭仁杰指出，「碾壓掉落物的柯先生應該沒有任何肇事責任」，應由警方查明掉落物是哪輛車所掉落的，該車駕駛才需負責。然而，事隔兩年，柯先生竟收到保險公司的民事求償傳票，讓他難以接受！這起事件凸顯國道行車安全隱憂，及責任認定的複雜法律問題。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
車市重磅！Mazda經銷商收攤 太古集團證實分手
馬自達（MAZDA）在台經銷商太古標達1日無預警發布訊息，旗下內湖、土城所將營運至今年年底。台灣馬自達隨後證實，雙方合作畫下句點。消息一出立即在部分社群、社團平台引發熱議。中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
INSTER台灣接單破200！HYUNDAI都會小精靈賣到缺車
HYUNDAI「Fun 電小精靈」INSTER 自上市後聲量一路爆衝，南陽實業今日公布最新數據，全台訂單已突破200張，直接證明台灣都會純電小車市場正急速升溫。由於INSTER在全球同步熱賣、原廠產能滿載，台灣配額相對不多，目前熱門車型與車色平均得等上3個月，搶車氣氛超火熱。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發起對話
愛玩車／現代電動小車創佳績 訂單突破200張
愛玩車／現代電動小車創佳績 訂單突破200張EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
獨家／泡水車怎賠？ 市價認定影響「殘值」 5年車「法院折舊」超高
獨家／泡水車怎賠？ 市價認定影響「殘值」 5年車「法院折舊」超高EBC東森新聞 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
Suzuki Taiwan 推 Swift 20 週年優購專案！
SUZUKI自2004年啟動世界車計畫，將研發視野從日本市場拓展至全球，始終專注於小型車級距，持續深耕、精進。2005年，SUZUKI推出首款「世界戰略車」SWIFT，以近乎全球同步的姿態登陸台灣。經過四個世代的演進，SWIFT憑藉貼心的產品設計、優異的使用品質，深受台灣消費者喜愛。現行SWIFT更以一級能耗效率認證、1,197c.c.牌照稅與燃料費率的節能優勢，以及輕油電的暢快駕馭特性，持續穩居暢銷車款行列。2GameSome ・ 22 小時前 ・ 發起對話
【標車幫幫忙】要買車先來看！美女業代教你這幾招，讓你買車更便宜！
【標車幫幫忙】要買車先來看！美女業代教你這幾招，讓你買車更便宜！SiCAR愛車酷 ・ 1 天前 ・ 發起對話
【試駕】一座展間要破億？有星巴克喝當然來這裡借Kia!feat.Kia Ceed Sportwagon
Kia全新南港展間由原廠直營、1600坪、造價上億、木質調裝潢、一樓9台新車展示、VIP 商談室、電動車專屬展區、二樓原廠中古車專區、1 & 2 樓新車及中古車交車室、1 & 2 樓服務廠共14個維修工位 & 1 天最多可維修 80 台車、電動車專屬維修工作區、電池整備中心與星巴克咖啡可以享用。《原文詳見：CARTURE 車勢文化》Carture 車勢文化 ・ 1 天前 ・ 發起對話
MAZDA內湖旗艦店年底熄燈 原址有望迎來新品牌
MAZDA標達汽車稍早發布公告，確認內湖旗艦店與土城所將於2025年12月 31日正式結束營運。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 1
押寶電動車？續命燃油？ 德國最強汽車Porsche下一步怎麼走？
德國車是科技、性能、操控、設計標竿。面對電能時代，德國車還能制霸車壇？ 就以Porsche來說，這位德國最強汽車品牌近期做出大量決策，到底是押寶電動車？還是仍需仰賴燃油車？值得好好關注。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
美式賣場停車場見「暴衝撞車又撞柱」 駕駛疑毒駕
台中市 / 綜合報導 台中北屯一間美式賣場，昨(30)日發生離譜車禍，一輛銀色轎車開車離開時，在3樓的停車場撞上停在車格內的白色越野休旅車，倒退又撞上猛力撞上柱子，開在他前面的汽車嚇到想要趕快走，但也來不及離開，就被暴衝而來的銀色轎車撞上，一共3車被波及受損，幸好沒有人員傷亡。而這名肇事駕駛，初步驗出毒品陽性反應，涉嫌毒駕，警方採集尿液進一步送驗釐清。 一輛銀色轎車慢慢往前開，碰得一聲撞上白色越野休旅車，駕駛沒有停下，先是前開又倒退，直接猛撞上後方柱子，車內駕駛說：「我們趕快走。」汽車內的駕駛嚇得要趕快走，但來不及，銀色轎車又向前暴衝，直直開過來撞上汽車。其他車輛駕駛看到拍下事故現場，銀色轎車的後車箱都被撞凹爆開，後保險桿掉落，再看他的車頭引擎蓋炸開，前保險桿毀損嚴重，被它撞上的灰色休旅車，右後側車殼被撞碎，民眾說：「這是很危險的，那真的是有問題啦，(駕駛)技術也不好吧，(可能)精神恍惚之類的吧。」離譜車禍發生在台中北屯這間美式賣場，回到現場柱子都是擦撞痕跡，警方調查，肇事的是41歲李姓男子，他下午4點多買完東西，離開時在三樓停車場車道，他先撞上白色休旅越野車，後退撞上柱子，又撞上前方休旅車，推撞到銀色轎車，一連造成3車受損，幸好沒有人傷亡。中市警五分局松安所副所長翁林翊說：「李男精神恍惚，疑似施用毒品後駕車，經李男同意後實施唾液毒品快篩，呈陽性反應。」這名李姓駕駛，車上沒有違禁品，初步快篩驗出毒品陽性反應，涉嫌毒駕，要等待尿液檢測結果將他移送法辦。 ※《華視新聞網》提醒您，拒絕毒品 珍惜生命※ 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
新年式BMW 7系列豪華旗艦，首次導入475萬元起的735i Pure Excellence車型！
BMW總代理汎德於今(1)日正式發表全新年式BMW 7系列豪華旗艦車款，分別為735i Pure Excellence、735i M Edition以及740i M Edition，建議售價475萬元起。全新年式BMW 7 系列豪華旗艦，導入735i M Edition 與 740i M Edition 車型，以強勢動感姿態重新定義豪華標準，全面升級M Sport套件，包含M Sport外觀套件、M專屬輪圈及M藍色煞車卡鉗，刻劃出BMW旗艦車款應有的運動張力，同步搭載BMW水晶鑲嵌頭燈，以精緻工藝打造尊榮體驗，成就頂級豪華移動新標竿。全新年式BMW 7 系列豪華旗艦，同步首次導入735i Pure Excellence車型，以更純粹的現代奢華提供車主更多選擇。豪華質感由外而內匯聚而成，全新年式BMW 735i M Edition 與BMW 740i M Edition升級頂級水晶內裝套件、M碳纖維飾板與M多功能真皮方向盤彰顯獨特與格調，將運動氣息注入頂級層峰座艙中。搭配BMW環繞光幕、全景式玻璃車頂、Bowers & Wilkins頂級音響以及5.5吋後座專屬觸控螢幕，打造無微不至的豪CARLINK鏈車網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
BMW 推新年式 7 系列，三編成 475 萬起！
BMW總代理汎德正式發表全新年式BMW 7系列豪華旗艦車款，分別為735i Pure Excellence、735i M Edition以及740i M Edition，建議售價475萬元起。2GameSome ・ 1 天前 ・ 發起對話
Peugeot 408新動力曝光，疑PHEV價格現身保發中心
寶嘉聯合近期在Stellantis集團旗下的品牌佈局方面可說是動作頻頻，隨著在台灣市場的銷售策略愈來愈明確，並積極導入Stellantis旗下品牌的新世代產品。其中Stellantis近年大幅更新旗下車款的動力系統，換上集團主打的1.2升渦輪增壓與P2電動馬達的油電動力。包含Peugeot現階段在台販售的2008、3008、408、5008，也都已陸續採用此新世代配置。地球黃金線 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
SUZUKI 12月份 全車系進化齊發：SWIFT 20周年感恩專案領銜，S-CROSS／VITARA／CARRY／Jimny 全面升級與限時優惠同步登場
SUZUKI 12月份 全車系進化齊發：SWIFT 20周年感恩專案領銜，S-CROSS／VITARA／CARRY／Jimny 全面升級與限時優惠同步登場SiCAR愛車酷 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
【二輪試駕】｜YAMAHA 勁戰七代 CYGNUS XR DX｜勁戰7代首次搭載155c.c.引擎！跟125c.c.差在哪？想買車該怎麼選擇，一次告訴你！
【二輪試駕】｜YAMAHA 勁戰七代 CYGNUS XR DX｜勁戰7代首次搭載155c.c.引擎！跟125c.c.差在哪？想買車該怎麼選擇，一次告訴你！SiCAR愛車酷 ・ 1 天前 ・ 發起對話