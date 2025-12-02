夜遊生憾！開車載女友人台2線自撞護欄 22歲男駕駛送醫不治

記者莊淇鈞／新北報導

駕駛李男被救出時已無生命徵象。（圖／翻攝畫面）

位於新北市的台二線52公里處，今天（2日）凌晨2時許，1名22歲李姓男子開車載著友人19歲游姓女子夜遊行經，疑因過彎時車速過快打滑，自撞路旁護欄，李男當時一度受困車內，經獲報到場的消防隊救出後已無生命徵象，送醫急救後仍因傷重不治身亡，游女則全身擦挫傷送醫救治後無大礙，警方目前已調閱周邊監視器，以釐清確切的事故發生原因。

車禍事故現場。（圖／翻攝畫面）

警方調查，李男在凌晨2時50分駕車行經該路段時，疑因過彎車速過快，加上路面濕滑，導致輪胎打滑，直接撞上路旁護欄，而李男也因強烈的撞擊，在車內當場沒了生命徵象，緊急送往基隆長庚醫院急救，仍因傷重急救無效不治身亡，而車內的友人游女則全身擦挫傷，送醫救治後無大礙。

警方到場後展開調查，李男經抽血檢測後並未酒駕，目前已調閱周邊監視器，並於現場蒐證，以釐清這起事故發生原因。

