夜間噪音惹民怨 中和警強力取締改裝車

《圖說》中和警昨日晚間偕同環保稽查人員，共同於噪音車易遭檢舉路段執行聯合稽查勤務。〈中和分局提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市中和警分局鑑於改裝車夜間常製造噪音，尤在寧靜住宅區更是擾人清夢屢屢引起民怨，也易與危險駕車畫上等號，據此取締改裝致噪音車輛成為當前重點工作，昨〈5〉日晚間偕同環保稽查人員執行聯合稽查勤務。共計舉發非法改裝如變更頭燈、車身顏色、改裝HID、LED燈泡等計5件、無照駕駛2件及相關交通違規11件。

中和分局長陳宇桓表示，警察有強勢執行公權力決心，將持續執行取締噪音、改裝車輛專案勤務，絕不容受不法之挑釁，並持續與環保或監理等機關，採不定時、不定點方式規劃勤務，藉由警察勤務作為強化取締量能，以回應民意需求，也希望民眾能夠肯定警方對維護社會治安的努力付出。

廣告 廣告

《圖說》中和警強調，將持續執行取締噪音，採不定時、不定點方式規劃勤務，強化取締量能。〈中和分局提供〉

他指出，昨晚經分析改裝車輛檢舉熱點並擇定轄內適當路段以利執行，此次勤務規劃環河西路二段、中原三街、中原街執行本項專案，運用分局擴大臨檢警力強化攔查效能。由於新北市政府已公告深夜22時至翌日早上6時，禁止未經「噪音審驗」或檢驗「合格排氣管」的車輛行駛在道路上，倘違反上開規定者，由環保局依違反噪音管制法第23條規定告發，處新臺幣3000元以上3萬元以下罰鍰，並可按次連續處罰。

當日強化攔查及執法，共計舉發非法改裝如變更頭燈、車身顏色、改裝HID、LED燈泡等計5件、無照駕駛2件及相關交通違規11件，依法告發將處新台幣900元至1萬2,000元罰鍰，並責令其檢驗及改正，以改善車輛噪音擾民及維持交通秩序與安全。