夜間威力執法 竹縣警全面圍堵毒駕酒駕

竹縣警執行「取締酒駕、掃蕩毒駕威力執法併擴大臨檢」專案勤務。





為遏止毒駕及酒駕危害，新竹縣政府警察局3日夜間規劃執行「取締酒駕、掃蕩毒駕威力執法併擴大臨檢」專案勤務，在縣內重要路口擴大執行路檢，設置 16處施檢組，動員 169名警力，展開高強度攔查，針對形跡可疑、行駛不穩、精神恍惚或駕駛行為異常有施用毒品徵候者，啟動「毒品唾液快篩試劑」檢測，如快篩結果呈現陽性反應，將依道路交通管理處罰條例開單舉發，並當場移置保管車輛，以達「人車分離」效果。

竹縣警局長林建隆表示，取締疑似施用毒品後駕車作業程序自 114年11月20日正式推行以來，本局已運用毒品唾液快篩試劑查獲13件呈現陽性反應，並依道路交通管理處罰條例第 35條規定舉發，後續將依刑法違反公共危險罪移送偵辦，展現「毒駕零容忍」的執法決心，該試劑已全面運用於巡邏及路檢勤務中，強化查緝毒駕的即時性與準確性。

廣告 廣告

交通警察隊表示，毒駕與酒駕對用路安全影響甚鉅，為有效降低事故風險，除規劃本次專案勤務外，亦於每週規劃全縣取締酒後駕車、掃蕩毒駕威力執法併防制危險駕車專案勤務，透過深夜及高風險時段加強執法力度，期能及早攔查毒後駕駛，保障民眾行車安全。

※【台灣好新聞】提醒您：

少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。

※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)

※ 安心專線：1925(依舊愛我)

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

更多新聞推薦

● 官網稱「台灣總統」 《紐時》「DealBook Summit」專訪賴清德 談兩岸、台美等議題