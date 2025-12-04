夜間威力執法 竹縣警全面圍堵毒駕酒駕

新竹縣政府警察局為遏止毒駕及酒駕危害，於夜間規劃執行「取締酒駕、掃蕩毒駕威力執法併擴大臨檢」專案勤務，在縣內重要路口擴大執行路檢，設置十六處施檢組，動員一百六十九名警力，展開高強度攔查，針對形跡可疑、行駛不穩、精神恍惚或駕駛行為異常有施用毒品徵候者，啟動「毒品唾液快篩試劑」檢測，如快篩結果呈現陽性反應，將依道路交通管理處罰條例開單舉發，並當場移置保管車輛，以達「人車分離」效果。

新竹縣政府警察局局長林建隆四日表示，取締疑似施用毒品後駕車作業程序自一一四年十一月二十日正式推行以來，新竹縣警察局已運用毒品唾液快篩試劑查獲13件呈現陽性反應，並依道路交通管理處罰條例第三十五條規定舉發，後續將依刑法違反公共危險罪移送偵辦，展現「毒駕零容忍」的執法決心，該試劑已全面運用於巡邏及路檢勤務中，強化查緝毒駕的即時性與準確性。

交通警察隊表示，毒駕與酒駕對用路安全影響甚鉅，為有效降低事故風險，除規劃本次專案勤務外，亦於每週規劃全縣取締酒後駕車、掃蕩毒駕威力執法併防制危險駕車專案勤務，透過深夜及高風險時段加強執法力度，期能及早攔查毒後駕駛，保障民眾行車安全。

交通警察隊隊長魏才淋呼籲，如唾液毒品快篩呈陽性反應者，將依道路交通管理處罰條例第三十五條規定，處新臺幣三萬元以上、十二萬元以下罰鍰，並當場移置保管車輛，且駕照將被吊扣一至二年。

後續並將依刑法及刑事訴訟法規定採取尿液送驗程序，究辦公共危險罪刑責，絕不寬貸。