夜間導覽「發桶子抓沙蟹」⋯她怒：螃蟹嚇得到處跑！墾丁凱撒挨轟回應了

記者朱俊傑、林昱孜／屏東報導

墾丁凱撒大飯店3年前推出「夜訪沙蟹生態導覽」活動，近日爆發「發提桶抓沙蟹」，業者出面致歉。（圖／記者朱俊傑攝影）

觀察生態卻搞破壞？墾丁凱撒大飯店3年前推出「夜訪沙蟹生態導覽」活動，近日遭質疑「發提桶抓沙蟹」，破壞生態畫面被民眾直擊PO網後，引起撻伐。對此，墾管處表示，獲報後已經立即通知業者停止這類行為，墾丁凱撒飯店也在第一時間留言道歉，已即刻著手檢討並優化相關活動內容。

遊客直擊墾丁凱撒飯店提供透明提桶，質疑業者讓住客抓蟹，已經破壞自然生態。（圖／（圖／翻攝自Threads @zonz1881）

大人帶著小孩，一起隨著飯店人員，前往沙灘觀察沙蟹，每組人手上都提了個塑膠桶。張小姐直擊畫面相當傻眼，她說，每個人都有手電筒，同樣規格的桶子，代表那是業者發的，導覽員講解期間，大人小孩追著跑，螃蟹嚇得到處跑，桶內裝著5、6隻沙蟹或寄居蟹。

墾丁凱撒飯店表示，透明觀察桶適用於倒蓋，以方便參與活動者觀察沙蟹、寄居蟹，但經過調整後已經不再提供。（圖／（圖／記者朱俊傑攝影）

「我問導覽員，在國家公園為什麼可以抓，他說會放回去」，張小姐傻眼之餘，也拍下畫面PO在《Threads》上掀起網友熱議。網友表示，「如果這是真的的話就很諷刺，生態導覽變成生態浩劫」、「破壞自然生態與保育，當凱撒飯店導覽賣點嗎？」，但也有曾經參與的民眾留言，強調絕非破壞大自然活動，業者講解教導，最後統一放生回大自然。

夜間導覽沙蟹活動經過調整，已經不再提供透明觀察桶。（圖／記者朱俊傑攝影）

對於夜間導覽活動引起爭議，墾丁凱撒飯店第一時間留言道歉，長年營運管理，皆以不干擾、不捕捉、不破壞生態作為最基本且重要的原則。此次藉著遊客反映，意識到活動可能與原本初衷產生落差，即刻著手檢討調整活動內容；原本用來反蓋觀察沙蟹、寄居蟹的透明觀察桶，也因為修正方式後，不再提供。

凱撒飯店大廳經理張孟雯致歉，已經立即調整導覽活動方式。（圖／記者朱俊傑攝影）

墾管處副處長曾添丁表示，墾管處獲報後立即通知此業者停止上述行為，並改善導覽流程與方法，也將檢視活動內容，若有違法，將依違反國家公園法，處以新台幣3000元罰鍰，呼籲在國家公園從事遊憩活動，應以拍照記錄為最佳保育行為，進行夜間觀察與生態導覽，應以不捕捉、不干擾、不破壞生態為基本原則。

