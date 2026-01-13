夜間未開大燈上路遇埔里警攔查 毒駕男栽了

夜間未開大燈上路遇警攔查逃逸，警方最終於國道六號西向三十七點二公里處成功將攔停查出毒駕及毒品。(圖：埔里警分局提供)

埔里警分局日前成功查獲一起毒品駕車及毒品案件，有效防制毒駕行為對交通安全所造成的重大危害，展現警方維護治安及用路人安全決心。

埔里警分局指出，員警於日前執行例行巡邏勤務時，行經埔里鎮忠孝路與北平街口，發現一輛自小客車行駛時未依規定開啟大燈，影響夜間行車安全，遂依法上前攔查。經查，駕駛為賴姓男子，四十八年次，南投縣人。員警在初步接觸過程中，目視車內發現疑似安非他命吸食器等可疑物品，基於職務警覺，依法要求駕駛下車接受進一步檢查。

未料賴嫌在翻找證件期間，突然加速駕車逃逸，拒絕配合警方盤查，並沿埔里鎮北環路一帶逆向高速行駛。警方見狀立即通報線上警力支援，同時保持安全距離尾隨監控，展開圍捕行動，在多方警力合作下，警方最終於國道六號西向三十七點二公里處成功將該車輛攔停，並當場控制賴嫌。

警方隨即對車輛進行檢視，在副駕駛座的隨身包內查獲第一級毒品海洛因及第二級毒品依托咪酯等相關毒品證物，另有吸食器等物品等相關證物。警方隨後將賴嫌帶返警分局，依涉嫌公共危險（毒品駕車）及違反毒品危害防制條例等罪嫌，移送司法機關偵辦。

埔里警分局強調，施用毒品後駕車，會嚴重影響駕駛人的判斷力、反應力與專注力，不僅危及自身安全，更可能造成無辜用路人傷亡，是社會大眾絕不容許的危險行為。警方統計，一一四年度迄今已查獲毒駕相關案件五件，顯示毒品對交通安全的威脅仍不容忽視。