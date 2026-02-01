夜間機車雙載未開大燈 逮獲2越南男涉當詐欺車手

cnews204260201a03

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

桃園市桃園警分局執行雷霆除暴專案，加強重點交通違規攔查。桃園警分局表示，今（1）日凌晨1時許，在轄內三民路與長壽路口，發現1輛雙載機車未開大燈，立即上前稽查勸導。22歲越南籍阮姓騎士竟已逾期居留，而被載的23歲陳姓越南籍男子，也未攜帶證件，無法表明身分。員警檢視2人手機內容，意外發現兩人竟疑似有與詐騙集團聯繫的資料。詳細盤查後，也在機車置物箱內，發現來源不明的新台幣5萬元。

廣告 廣告

警方表示，兩人在現場都對5萬元的來源交代不清，經釐清確認後，阮男竟是詐騙提領車手，負責在自動提款機領款。而陳男為監控手，負責接應，兩人1組深夜提領贓款。沒想到馬上被警方查獲，全案依法移送偵辦。

桃園警分局表示，已於週休假日晚間，規劃執行雷霆除暴專案，針對轄區內旅賓館、酒店、KTV及電子遊藝場等，類似特種場所進行密集性臨檢查察。同時在周邊路口設置攔檢點，以封閉式攔檢，加強取締惡性交通違規，展現維護社會治安、保障市民安全的決心。

cnews204260201a04

桃園警分局表示，今天凌晨就出動了74名警力，包括桃園市警局保安警察大隊、刑事警察大隊及交通警察大隊等支援警力24人，合計98名警力，臨檢15處場所並於6處路口路攔檢，共查獲通緝33件27人、酒駕公危18件18人、詐欺案24件24人、一般刑案共計122件116人。

桃園警分局表示，警方打擊犯罪掃蕩不法沒有假期，將持續加強執法力度，秉持除惡務盡的精神掃除不法，徹底淨化轄內治安。

照片來源：桃園市警方提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

假競技真賭博 警破獲非法德州撲克賭場逮23人

尾牙聚餐酒後爆口角 涉亮空氣槍恐嚇警逮3人

【文章轉載請註明出處】