夜間死角騎士重摔！林富寶怒斥三局處互踢皮球 旗山庇護島再出事市府還要拖多久？

▲庇護島變「陷阱島」？旗山騎士夜間完全看不見導致重摔，再掀公憤！

【記者 王苡蘋／高雄 報導】夜裡看不見會害死人！旗山高灘地庇護島再傳摔車事故，引發地方強烈不滿。一名年輕女子夜間騎車疑因對向車燈炫目、無法看清庇護島，連人帶車撞上，造成雙腿重度擦傷，現場警示牌也被撞彎。地方居民指控該庇護島設計突兀、夜間難以辨識，「早就預料會出事」。

▲地方喊爆：早就知道會出事！旗山庇護島設計惹禍再添傷者。

地方居民直言，庇護島位處堤防下坡段，車流匯集、光線複雜，但設計卻「像把水泥障礙物放在路中央」，夜間反光標示完全被強光掩蓋，根本難以辨識。「早就知道會出事」、「晚上經過好幾次差點撞上」，相關控訴近期在社群媒體持續發酵。

廣告 廣告

市議員林富寶指出，庇護島啟用以來問題不斷，但工務局、交通局及新工處三局處互踢皮球，導致改善作業延宕。他質疑施工單位是否曾做過夜間測光、行車視角模擬等安全檢核，「一個看不見的水泥三角島就放在車流動線正中央，怎麼可能不危險？」

林富寶強調，旗山居民反映多次，如今事故已發生，市府不能再視而不見。他並透露，市長陳其邁日前承諾將於年底前完成改善規劃，但現場已出現實際傷害風險，他要求市府不得再以時間表拖延整體處理。

「安全問題不能等到最後一天，工務局更不能再拖。」林富寶說，庇護島作為行人安全設施，卻因設計不當反成道路障礙物，已嚴重偏離原意。他呼籲市府立即召開跨局處協調會議，並在最短時間內提出臨時防護方案，包括加強夜間警示、改善反光方向、前移標線、調整停止線位置等，同時全面檢討庇護島位置、尺寸與角度。

地方人士也期盼市府加速改善，「拜託來現場騎一次就知道有多危險」，呼籲官方正視民眾長期的安全訴求，避免再有騎士或行人因此受傷。（圖╱記者王苡蘋翻攝）