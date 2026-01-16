夜間照明不足、又陡又滑 新北五股堤頂步道爆安全疑慮

淡水河左岸獅子頭段堤頂階梯步道工程目前為完工階段待驗收，但因前後都為自行車道及行人步道，處於半開放階段。（吳嘉億攝）

淡水河左岸獅子頭段堤頂階梯步道採之字形無障礙通道設計，但因夜間照明不夠、每層坡道鋪面顏色相近且深度不夠，易發生跌倒等險象環生的狀況。（吳嘉億攝）

位在五股區靠近淡水河口左岸獅子頭段的堤頂階梯步道，近日吸引不少民眾及自行車族前往，在堤頂欣賞淡水河口美景，但因堤防坡度陡峭，加上階梯步道夜間照明不夠、每層坡道鋪面顏色相近且深度不夠，易發生跌倒等險象環生場景。對此，新北市議員陳明義今（16）日邀集相關單位進行會勘，除了批評施工品質外，也質疑階梯步道在針對安全性上設計不良，若發生意外摔死人誰能負責？要求相關單位先封閉再設法改善。對此，經濟部水利署第十河川分署則是回應會再研議解決安全性問題。

陳明義表示，堤頂階梯步道在半開放狀態下，坡度較陡峭的坡面階梯及「之字形」無障礙空間的車道及步道，其舖面顏色相近且每層面積的深度與銳角都極易讓人不注意就會絆到，甚至有可能整個人滾下去，認為在設計上是有問題的，除了要求施工單位盡快擺放三角錐及以圍起封鎖線與告示牌，明確告知民眾切勿進入、避免發生危險外，日後對於整個坡道在夜間照明與坡道舖面的警示裝飾等安全措施改善，強調必須以安全為第一考量。

新北市議員陳明義（左）16日邀集相關單位到淡水河左岸獅子頭段堤防，針對將要驗收的堤頂階梯步道有致人受傷意外的問題要求立即封閉並進行改善。（吳嘉億攝）

會勘由議員服務處邀集經濟部水利署第十河川分署、新北市水利局、五股區公所及里長等單位到現場進行會勘，現場也有不少民眾反映夜間照明不夠、坡道路面設計不良經常跌倒受傷、綠色植栽枯萎凋零及坡道盡是碎石等問題，市府水利局也承諾將盡快於今日完成堤頂階梯步道封閉措施，避免再有民眾進入發生意外。

